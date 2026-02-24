स्पोर्ट्स डेस्क : Sri Lanka national cricket team टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सह-मेजबान है, लेकिन उनका सेमीफाइनल वेन्यू अभी तय नहीं है। सेमीफाइनल के स्थल का अंतिम फैसला 1 मार्च के बाद होगा, क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान के प्रदर्शन की बड़ी भूमिका है।

कब श्रीलंका खेलेगा अपने घर पर सेमीफाइनल?

सिर्फ एक स्थिति में श्रीलंका अपने घरेलू मैदान R. Premadasa Stadium (4 मार्च) पर सेमीफाइनल-1 खेलेगा: अगर Pakistan national cricket team सुपर-8 से बाहर हो जाए और श्रीलंका अंतिम चार में पहुंच जाए, बशर्ते उनका मुकाबला India national cricket team से न हो, अगर सेमीफाइनल में श्रीलंका बनाम पाकिस्तान होता है, तो मैच मुंबई के Wankhede Stadium में शिफ्ट होगा।

कब बदलेगा सेमीफाइनल का वेन्यू?

अगर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते, तो सेमीफाइनल-1 कोलकाता के Eden Gardens में खेला जाएगा। अगर सेमीफाइनल-2 में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होते हैं, तो यह मुकाबला मुंबई की जगह कोलंबो शिफ्ट किया जा सकता है।

फाइनल कहां होगा?

फाइनल वेन्यू के लिए नियम अपेक्षाकृत सरल हैं: अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, तो खिताबी मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता, तो फाइनल अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में आयोजित किया जाएगा।

भारत और श्रीलंका की शुरुआत खराब

भारत की 12 मैचों की जीत का सिलसिला South Africa national cricket team ने तोड़ा। अहमदाबाद में भारत को 76 रन से हार मिली, जिससे नेट रन रेट पर असर पड़ा।

वहीं श्रीलंका भी सुपर-8 में इंग्लैंड के खिलाफ 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 95 रन पर सिमट गया। उनके NRR को भी झटका लगा है। अब सुपर-8 के बचे मैच ही तय करेंगे कि सेमीफाइनल की मेजबानी किसे मिलेगी और कौन किस शहर में खेलेगा।