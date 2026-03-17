स्पोर्ट्स डेस्क : Indian Super League 2025-26 में खेले गए रोमांचक मुकाबले में Punjab FC ने 10 खिलाड़ियों के साथ दमदार प्रदर्शन करते हुए FC Goa को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। नई दिल्ली के Jawaharlal Nehru Stadium में खेले गए इस मैच में पंजाब की जुझारू मानसिकता देखने को मिली। इस ड्रॉ के बाद गोवा 9 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया, जबकि पंजाब 5 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है।

पहले हाफ में पंजाब का दबदबा

Punjab FC ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और मैच पर पकड़ बना ली। 15वें मिनट में टीम ने पहला ऑन-टारगेट शॉट लिया, जबकि लगातार क्रॉस के जरिए दबाव बनाए रखा। 27वें मिनट में Nsungusi Jr Effiong ने शानदार फिनिश के साथ टीम को बढ़त दिलाई। मिडफील्ड से मिले सटीक पास को उन्होंने बेहतरीन तरीके से गोल में बदला। हाफ टाइम तक पंजाब 1-0 से आगे था और गोवा की टीम दबाव में नजर आ रही थी।

रेड कार्ड बना मैच का टर्निंग पॉइंट

दूसरे हाफ की शुरुआत में ही मैच ने बड़ा मोड़ ले लिया। 48वें मिनट में गोल करने वाले Nsungusi Jr Effiong को सीधे रेड कार्ड दिखाया गया। इस फैसले के बाद पंजाब को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, जिससे टीम पर अतिरिक्त दबाव आ गया। यही पल मैच का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने खेल की दिशा बदल दी।

गोवा की वापसी और बराबरी

संख्या में बढ़त मिलने के बाद FC Goa ने आक्रामक रुख अपनाया और लगातार हमले किए। 53वें मिनट में Dejan Drazic ने शानदार शॉट लगाकर स्कोर 1-1 कर दिया और टीम को मैच में वापस ला दिया। इसके बाद गोवा ने कई मौके बनाए, लेकिन फिनिशिंग की कमी के कारण बढ़त नहीं ले सका।

पंजाब की मजबूत डिफेंस और ड्रॉ

10 खिलाड़ियों के बावजूद Punjab FC ने शानदार डिफेंस दिखाया और अंत तक मजबूती से खड़ा रहा। गोलकीपर अर्शदीप सिंह ने कई अहम बचाव किए, जिससे गोवा के हमले बेअसर हो गए। आखिरी मिनटों में गोवा ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन पंजाब की सख्त डिफेंस के आगे उन्हें सफलता नहीं मिली और मैच 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ।