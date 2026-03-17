स्पोर्ट्स डेस्क : T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी कौन है? इस सवाल का जवाब दिग्गज खिलाड़ी AB de Villiers ने दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने Chris Gayle, Virat Kohli और Rashid Khan जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए एक गेंदबाज को T20 का सबसे महान खिलाड़ी बताया है।

कौन है ABD का ‘T20 GOAT’?

AB de Villiers ने भारतीय तेज गेंदबाज Jasprit Bumrah को T20 इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी बताया। ABD ने कहा कि यह जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन उनके अनुसार बुमराह हर परिस्थिति में मैच जिताने की क्षमता रखते हैं।

क्यों खास हैं जसप्रीत बुमराह?

ABD ने बुमराह की कई खासियतों की तारीफ की: नई और पुरानी गेंद, दोनों से प्रभावी गेंदबाजी, दबाव में विकेट लेने की क्षमता, डेथ ओवर्स में शानदार प्रदर्शन, सुपर ओवर जैसे कठिन मौकों पर मैच जिताने का दम; उन्होंने कहा, “आप किसी भी समय गेंद बुमराह को दे सकते हैं, और वह मैच जिता सकते हैं।”

IPL और दुनिया भर का अनुभव

AB de Villiers ने अपने करियर में दुनियाभर की लीग्स में खेला है। Royal Challengers Bengaluru के लिए खेलते हुए, Chris Gayle और Virat Kohli जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया, Mumbai Indians और Chennai Super Kings जैसी टीमों के खिलाफ खेले; ऐसे अनुभव के बाद उनका यह बयान काफी अहम माना जा रहा है।

आकिब जावेद का बयान भी चर्चा में

इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और चयनकर्ता Aaqib Javed ने भी Jasprit Bumrah की तारीफ की, लेकिन एक विवादित तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि बुमराह का अनोखा एक्शन बल्लेबाजों को लय में नहीं आने देता। हालांकि, उन्होंने बुमराह की तुलना मिस्ट्री स्पिनर Usman Tariq से कर दी, जिसे फैंस ने सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बना दिया।

फैंस का रिएक्शन

आकिब जावेद की तुलना को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने इसे गलत तुलना बताया, कुछ ने बुमराह की क्लास को अलग स्तर का बताया, वहीं ABD के बयान को ज्यादातर फैंस ने सपोर्ट किया।

निष्कर्ष

AB de Villiers का यह बयान T20 क्रिकेट की बहस को एक नया मोड़ देता है। जहां आमतौर पर बल्लेबाजों को महान माना जाता है, वहीं बुमराह जैसे गेंदबाज को GOAT बताना इस फॉर्मेट की बदलती सोच को दर्शाता है।