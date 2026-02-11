स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के रोमांचक मैच में बुधवार को दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को सुपर ओवर में हराकर जीत अपने नाम की। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद छह विकेट पर 187 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 19.4 ओवर में 187 रन पर आउट हो गई। इसके बाद पहला सुपर ओवर भी टाई रहा लेकिन दक्षिण अफ्रीका दूसरे सुपर ओवर में जीत हासिल करके दो महत्वपूर्ण अंक अपने खाते में जोड़ने में सफल रहा। देखें सुपर ओवर का फुल रोमांच -

सुपर ओवर

अफगानिस्तान

बॉल 1 - एनगिडी की गेंद पर अजमत का चौका। ऑफ स्टंप पर लो फुल-टॉस, अजमत ने डीप में रहकर बैट का मुंह खोला और उसे बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से मारा जिससे चौका हो गया। स्कोर 4/0

बॉल 2 - अजमत का सिक्स! लॉन्ग-ऑफ पर जेनसन की लीप को क्लियर कर दिया। यह एक स्लोअर-बॉल ऑफ-कटर और ऑफ के ठीक बाहर फुल थी, अजमत आगे बढ़े और शॉट लगाया। जेनसन ने अपनी पूरी हाइट का इस्तेमाल किया लेकिन गेंद हाथ से निकल गई। स्कोर 10/0

बॉल 3 - अजमत का 1 रन, ऑफ के बाहर लो फुल-टॉस, अजमत आगे बढ़े और स्वीपर कवर पर गेंद फील्डर के पास गई। स्कोर 11/0

बॉल 4 - गुरबाज ने एक रन लिया। फुल और स्लोअर-बॉल। गुरबाज ने मिसटाइम किया। स्कोर 12/0

बॉल 5 - अजमत ने एनगिडी को चौका लगाया। स्वीपर कवर पर रबाडा की शानदार बॉल, वह दौड़कर अपनी बाईं ओर डाइव लगाता है और गेंद को पकड़ लेता है। लेकिन जब वह गिरता है, तो गेंद फिसल जाती है और चौका हो जाता है। यह ऑफ के बाहर एक लेंथ डिलीवरी थी। 16/0

बॉल 6 - अजमत ने एनगिडी की गेंद पर 1 रन लिया। ऑफ पर एकदम सटीक यॉर्कर। अजमत ने इसे शॉर्ट फाइन पर मारा और सिर्फ एक रन बना। उन्होंने दूसरे रन की कोशिश भी नहीं की। अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए और द. अफ्रीका को 18 रन का लक्ष्य मिला। स्कोर 17/0

दक्षिण अफ्रीका

बॉल 1 - फारूकी की गेंद पर मिलर ने एक 1 रन लिया। एक फुल-टॉस और कमर तक ऊंची ऑफ के बाहर, वह आगे बढ़े और लॉफ्ट को लॉन्ग-ऑन पर मिसटाइम किया। स्कोर 1/0

बॉल 2 - फारूकी की गेंद पर ब्रेविस, छक्का। लेग-साइड बाउंड्री बड़ी थी लेकिन ब्रेविस ने पुल कर दिया। राउंड द विकेट से, ऑफ के बाहर शॉर्ट, वह बैकफुट पर गया और डीप मिड-विकेट बाउंड्री के ऊपर से 97m दूर मारा। यह एक शानदार हिट थी। स्कोर 7/0

बॉल 3 - ब्रेविस आउट! गुरबाज ने कैच थमा दिया। धीमी बाउंसर, ऑफ-कटर और शॉर्ट में डग, ब्रेविस धोखा खा गए और पुल करने में बहुत जल्दी हो गए। गुरबाज ने आसानी से कैच पकड़ लिया। स्कोर 7/1

बॉल 4 - फारूकी की गेंद पर स्टब्स, चौका! स्टब्स और साउथ अफ्रीका की किस्मत अच्छी रही। ऑफ स्टंप के ठीक बाहर एक बढ़िया यॉर्कर, स्टब्स ड्राइव करने के लिए आगे बढ़े, गेंद गुरबाज के काफी दूर से निकलकर थर्ड मैन फेंस की तरफ चली गई। स्कोर 11/1

बॉल 5 - कोई रन नहीं। ऑफ पर फुल, स्टब्स आगे बढ़कर इसे फारूकी को वापस पास करते हैं। एक डॉट और साउथ अफ्रीका को एक और सुपर ओवर के लिए 6 रन चाहिए। स्कोर 11/1

बॉल 6 - स्टब्स ने सिक्स लगाया और मैच फिर सुपर ओवर में पहुंच गया। क्या गेम था। ऑफ पर एक लो फुल-टॉस, वह आगे बढ़कर हिट करते हैं। नबी छलांग लगाकर गेंद पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। 17/1 के स्कोर के साथ मैच दूसरे सुपर ओवर में चला जाता है।

दूसरा सुपर ओवर

दक्षिण अफ्रीका

गेंद 1: अजमत की धीमी ऑफ-कटर गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर। स्टब्स आगे बढ़े और जोरदार शॉट खेला। गेंद लेग साइड की छोटी बाउंड्री पार करते हुए डीप मिड-विकेट के ऊपर से छक्के के लिए गई। शानदार शुरुआत। स्कोर 6/0।

गेंद 2: ऑफ के बाहर वाइड लेंथ गेंद। अगर स्टब्स छोड़ देते तो वाइड मिल सकता था, लेकिन उन्होंने शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारा। सिर्फ एक रन मिला। अब अजमत ने राउंड द विकेट से गेंदबाजी की।

गेंद 3: ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। मिलर ने पुल शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद लॉन्ग-ऑन की तरफ धीरे गई। बल्लेबाजों ने दौड़कर दो रन पूरे किए। स्कोर 9/0।

गेंद 4: ऑफ स्टंप पर ऑफ-pace लेंथ गेंद। मिलर आगे बढ़े और जोरदार शॉट लगाया। गेंद डीप मिड-विकेट के ऊपर से सीधा छक्के के लिए गई। बड़ी बाउंड्री भी मिलर को नहीं रोक पाई। स्कोर 15/0।

गेंद 5: फुल टॉस गेंद। अंपायर ने कमर की ऊंचाई चेक की, लेकिन गेंद वैध रही क्योंकि कमर के नीचे थी। मिलर ने जोरदार शॉट खेला और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। ऐसी गेंद इस समय मिलर को नहीं डालनी चाहिए थी। स्कोर 21/0।

गेंद 6: यॉर्कर लेंथ गेंद, मिलर के पैरों की तरफ। उन्होंने जगह बनाकर मिड-विकेट और लॉन्ग-ऑन के बीच शॉट खेला। आराम से दो रन मिल गए। अफगानिस्तान को जीत के लिए 24 रन की जरूरत।

अफगानिस्तान

गेंद 1: महाराज ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ पर गेंद डाली। नबी आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर गए। कोई रन नहीं। स्को 0/0

गेंद 2: फुल और ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद। नबी ने बैट का फेस खोलकर हवा में शॉट खेला। गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई, जहां मिलर ने शानदार छलांग लगाकर दो हाथों से कैच पकड़ लिया। नबी आउट। स्कोर 0/1। अब गुरबाज़ क्रीज पर आए। महाराज ने अंपायर से थोड़ा पीछे खड़े होने को कहा। स्कोर 0/1

गेंद 3: लेंथ बॉल ऑफ के बाहर। गुरबाज़ पीछे हटे और जोरदार शॉट लगाया। गेंद लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से सीधे छक्के के लिए गई। स्कोर 6/1

गेंद 4: फुल टॉस जैसी आधी वॉली, ऑफ स्टंप के बाहर। गुरबाज़ ने मौका नहीं गंवाया। आगे बढ़कर लॉन्ग-ऑन के ऊपर शानदार छक्का जड़ दिया। लगातार दूसरा छक्का। स्कोर 12/1

गेंद 5: धीमी और फुल गेंद, मिडिल और लेग पर। गुरबाज़ ने आगे बढ़कर फ्रंट लेग हटाई और मिड-विकेट के ऊपर जोरदार फ्लिक मारा। हैट्रिक छक्का! अब मैच बेहद रोमांचक हो गया। स्कोर 18/1

गेंद 6: महाराज ने ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद फेंकी, जो ट्रामलाइन से भी बाहर थी। गुरबाज़ ने छोड़ दिया और अंपायर ने वाइड दे दिया। अब दबाव और बढ़ गया। स्कोर 19/1

गेंद 6 : महाराज ने गुरबाज को मिलर के हाथों कैच करवाया और राहत की सांस ली। साउथ अफ्रीका ने रोमांच लेकिन मुश्किल मैच में जीत दर्ज करते हुए 2 अंक हासिल किए।