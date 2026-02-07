स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज ने अपने अभियान की शुरुआत कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में की, जहां शिमरॉन हेटमायर की विस्फोटक बल्लेबाजी चर्चा का केंद्र बनी। स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में वेस्टइंडीज की पारी एक समय संघर्ष करती दिख रही थी, लेकिन हेटमायर ने हालात पलट दिए। उनकी आक्रामक पारी ने न सिर्फ टीम को मज़बूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में वेस्टइंडीज के लिए एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज किया।

पावरप्ले में संघर्ष, फिर बदली तस्वीर

वेस्टइंडीज की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पावरप्ले के छह ओवरों में टीम सिर्फ 33 रन ही जोड़ सकी और रन रेट काफी धीमा रहा। ओपनर्स स्कॉटिश गेंदबाज़ों के अनुशासित प्रदर्शन के सामने खुलकर नहीं खेल पाए। शाई होप ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह 22 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वेस्टइंडीज को एक ऐसे बल्लेबाज़ की ज़रूरत थी जो दबाव को तोड़ सके और स्कोरबोर्ड को तेज़ी से आगे बढ़ा सके।

नंबर तीन पर आए हेटमायर ने बदला मैच

शाई होप के आउट होने के बाद शिमरॉन हेटमायर को नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी के लिए भेजा गया। शुरुआत में उन्होंने विकेट और गेंदबाज़ों को समझने में थोड़ा समय लिया। कुछ गेंदें खेलने के बाद, जैसे ही वह सेट हुए, उन्होंने अपनी ताकतवर बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन शुरू कर दिया। हेटमायर ने स्कॉटलैंड के गेंदबाज़ों पर जमकर हमला बोला और मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए।

22 गेंदों में अर्धशतक, टूटा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

हेटमायर ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा लगाया गया सबसे तेज़ अर्धशतक बन गया। इस पारी के साथ उन्होंने महान क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 गेंदों में यह कारनामा किया था। हेटमायर के अर्धशतक की खास बात यह रही कि उन्होंने छह छक्के लगाए और केवल एक चौका जड़ा, यानी पूरी तरह पावर हिटिंग पर भरोसा किया।

शानदार पारी का अंत, फिनिश में कमी

अर्धशतक पूरा करने के बाद हेटमायर की लय थोड़ी बिगड़ती नजर आई और उनकी पारी 36 गेंदों पर 64 रन बनाकर समाप्त हुई। हालांकि, तब तक वह वेस्टइंडीज को मज़बूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसके बाद कप्तान रोवमैन पॉवेल ने 14 गेंदों में 24 रन बनाए, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 13 गेंदों पर 26 रन जोड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया।

182 रन का स्कोर, लेकिन पूरी संतुष्टि नहीं

वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवरों में 182 रन बनाए। ईडन गार्डन्स की बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल पिच को देखते हुए टीम को लग रहा था कि वे 10–15 रन और जोड़ सकते थे। आखिरी ओवरों में बड़ी हिट्स की कमी महसूस हुई। फिर भी, स्कॉटलैंड जैसी टीम के खिलाफ यह स्कोर चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है और वेस्टइंडीज को भरोसा होगा कि उनके गेंदबाज इस टोटल का बचाव कर लेंगे।