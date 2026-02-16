Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज़ विल जैक्स ने इतिहास रच दिया। उन्होंने महज़ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टूर्नामेंट में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज़ फिफ्टी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनकी इस पारी ने न सिर्फ टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए। इटली के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में जैक्स की आक्रामक बल्लेबाजी ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और इंग्लैंड को शुरुआती बढ़त दिलाई।

इंग्लैंड के लिए सबसे तेज फिफ्टी

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ने 21 गेंदों में अर्धशतक बनाकर टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज फिफ्टी का नया कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ईयोन मोर्गन और जोस बटलर के नाम था, जिन्होंने क्रमशः 25-25 गेंदों में अर्धशतक जमाया था। जैक्स की यह पारी आक्रामकता और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण रही। उन्होंने शुरुआत से ही इटली के गेंदबाज़ों पर दबाव बनाया और पावरप्ले का पूरा फायदा उठाया। 

विल जैक्स - 21 गेंदें, बनाम इटली 2026
ईयोन मोर्गन - 25 गेंदें, बनाम वेस्टइंडीज 2012
जोस बटलर - 25 गेंदें, बनाम ऑस्ट्रेलिया 2021 

इंग्लैंड की तेज शुरुआत

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला इंग्लैंड के लिए सही साबित हुआ। जैक्स ने सिर्फ 22 गेंदों में 53 रन ठोक डाले, जिसमें 3 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट ने मैच का रुख शुरुआती ओवरों में ही तय कर दिया।उनका साथ देने आए फिल साल्ट ने भी तेजतर्रार अंदाज में बल्लेबाजी की। साल्ट ने 15 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हालांकि, मध्यक्रम के बल्लेबाज़ बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, जिससे इंग्लैंड की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी।

इटली के गेंदबाजों की कोशिश 

इटली की ओर से ग्रांट स्टीवर्ट और क्रिशन कलुगामागे ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए दो-दो विकेट अपने नाम किए। उन्होंने बीच के ओवरों में रन गति पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया और इंग्लैंड को बड़े स्कोर से रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद जैक्स की विस्फोटक पारी के दम पर इंग्लैंड ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 203 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया।

क्या इटली कर पाएगा पीछा?

203 रन का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब विपक्षी टीम के पास मजबूत गेंदबाज़ी आक्रमण हो। इंग्लैंड की टीम इस स्कोर का बचाव करने के लिए आत्मविश्वास से भरी नजर आएगी। जैक्स की रिकॉर्डतोड़ फिफ्टी ने यह साफ कर दिया है कि इंग्लैंड के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। टी20 जैसे छोटे प्रारूप में इसी तरह की पारियां अंतर पैदा करती हैं।

टूर्नामेंट में इंग्लैंड की मंशा साफ

इस जीत की ओर बढ़ते कदम के साथ इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। शीर्ष क्रम की आक्रामक बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ों की संतुलित भूमिका टीम को खिताब की ओर ले जा सकती है। विल जैक्स की यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि रिकॉर्ड बुक में अपना नाम भी दर्ज करा लिया।
 