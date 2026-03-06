स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ इंग्लैंड की करीबी हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन के प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बनाए और इंग्लैंड को सात रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि इंग्लैंड की ओर से जैकब बेथेल ने शानदार शतक लगाया, लेकिन करन का बल्ले और गेंद दोनों से निराशाजनक प्रदर्शन टीम के लिए भारी पड़ा, जिस पर श्रीकांत ने खुलकर आलोचना की।

भारत ने बनाए 253 रन, इंग्लैंड सेमीफाइनल में चूका

सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला भारत के आक्रामक बल्लेबाजों के सामने ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 253 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरे मैच में रन रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा। खासतौर पर सैम करन का स्पेल काफी महंगा रहा। उन्होंने अपने चार ओवर में 53 रन खर्च किए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने अच्छी कोशिश की, लेकिन आखिरकार टीम सात रन से पीछे रह गई और भारत फाइनल में पहुंच गया।

सैम करन के प्रदर्शन पर भड़के क्रिस श्रीकांत

भारत के पूर्व ओपनर क्रिस श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर सैम करन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि करन ने मैच के अहम समय में बहुत ज्यादा गेंदें खेलीं और टीम की रन गति को धीमा कर दिया। श्रीकांत ने कहा कि करन की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया और इससे जैकब बेथेल पर अतिरिक्त दबाव बन गया। उनके मुताबिक ऐसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाज को तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाने की जरूरत होती है, लेकिन करन ऐसा करने में नाकाम रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े टारगेट का पीछा करते समय बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने चाहिए थे, लेकिन करन का दृष्टिकोण काफी धीमा रहा। श्रीकांत के अनुसार उनकी पारी मैच की स्थिति के हिसाब से बिल्कुल भी प्रभावी नहीं थी।

बेथेल का शतक भी इंग्लैंड को नहीं बचा सका

इंग्लैंड की पारी में सबसे बड़ा आकर्षण जैकब बेथेल की विस्फोटक बल्लेबाजी रही। उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में 105 रन की शानदार पारी खेली और टीम को मुकाबले में बनाए रखा। हालांकि उनके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। सैम करन ने 14 गेंदों पर सिर्फ 18 रन बनाए, जबकि टीम को उस समय तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। इसी वजह से इंग्लैंड लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचने के बावजूद जीत हासिल नहीं कर सका।

जोस बटलर और फिल सॉल्ट की भी हुई आलोचना

क्रिस श्रीकांत ने इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी जोस बटलर और फिल सॉल्ट के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार बटलर इस पूरे टूर्नामेंट में अपने फॉर्म से जूझते नजर आए। बटलर ने सेमीफाइनल में 17 गेंदों पर 25 रन बनाए, लेकिन वह बड़ी पारी खेलने में असफल रहे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने आठ मैचों में सिर्फ 87 रन बनाए, जो उनके कद के खिलाड़ी के हिसाब से काफी कम है। दूसरी ओर फिल सॉल्ट भी टीम को मजबूत शुरुआत नहीं दे सके। उन्होंने टूर्नामेंट में 8 पारियों में 130 रन बनाए, लेकिन निर्णायक मुकाबलों में उनका प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा।

भारत फाइनल में, इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर

इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 246/7 के स्कोर पर रोक दिया और सात रन से जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड के लिए यह हार निराशाजनक रही, खासकर तब जब जैकब बेथेल ने शानदार शतक लगाकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन महत्वपूर्ण मौकों पर अन्य खिलाड़ियों का साथ न मिल पाने के कारण टीम को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।