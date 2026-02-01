Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चयन की बहस तेज हो चुकी है और इसी बीच पूर्व चयन समिति अध्यक्ष कृष्णमाचारी श्रीकांत का बड़ा बयान सामने आया है। श्रीकांत का मानना है कि संजू सैमसन को अब और मौके नहीं मिलने चाहिए और टीम मैनेजमेंट को आगे की ओर देखना होगा। चोट को एक तरफ रखते हुए उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा फॉर्म और निरंतरता को देखते हुए सैमसन का वर्ल्ड कप की प्लेइंग XI में होना मुश्किल दिख रहा है। 

संजू सैमसन पर क्यों बदला रुख?

कृष्णमाचारी श्रीकांत कभी संजू सैमसन के समर्थक माने जाते थे, लेकिन हालिया प्रदर्शन ने उनका नजरिया बदल दिया है। तिरुवनंतपुरम में एक और असफल पारी के बाद श्रीकांत ने कहा कि अब इंतजार की सीमा खत्म हो चुकी है। उनके अनुसार, लंबे समय तक मौके मिलने के बावजूद सैमसन T20 क्रिकेट में खुद को स्थायी विकल्प के रूप में साबित नहीं कर पाए हैं। शुरुआती ओवरों में उनकी तकनीकी कमजोरी और निरंतर फ्लॉप शो चयनकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है।

ईशान किशन को बताया बेहतर विकल्प

श्रीकांत ने साफ तौर पर कहा कि ओपनिंग जोड़ी में अब अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए। ईशान किशन ने हाल के मैचों में न सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी की है, बल्कि मैच जिताने वाली पारियां भी खेली हैं। तीसरे नंबर पर उतरकर उन्होंने टीम को तेज शुरुआत दिलाई और विकेटकीपिंग में भी भरोसेमंद प्रदर्शन किया। श्रीकांत के मुताबिक, मौजूदा समय में ईशान और संजू की तुलना करना भी सही नहीं है।

“बहुत मौके मिल चुके हैं” : श्रीकांत

अपने यूट्यूब चैनल पर श्रीकांत ने कहा कि पिछले साल तेज गेंदबाजों के सामने संजू की परेशानी साफ दिखी थी। उनका मानना है कि अगर कोई खिलाड़ी 8–10 पारियों में ओपनिंग करते हुए रन नहीं बना पाता, तो टीम को दूसरे विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, ईशान किशन लगातार दबाव में रन बनाकर टीम को अलग स्तर पर ले जा रहे हैं।

तिलक वर्मा की वापसी से बदलेगा समीकरण

अगर संजू सैमसन बाहर होते हैं, तो तिलक वर्मा की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। 23 वर्षीय तिलक हाल ही में सर्जरी के चलते टीम से बाहर थे, लेकिन उनके T20 वर्ल्ड कप तक पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है। नंबर तीन पर उनकी बल्लेबाजी टीम को संतुलन देती है और मध्यक्रम में बाएं हाथ का मजबूत विकल्प उपलब्ध कराती है।

अक्षर पटेल की वापसी से संतुलन

अक्षर पटेल उंगली की चोट के कारण न्यूजीलैंड सीरीज के शुरुआती मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन उनकी वापसी ने टीम संयोजन को मजबूत किया है। श्रीकांत के अनुसार, इस स्थिति में सबसे तार्किक बदलाव यही होगा कि तिलक वर्मा को शामिल किया जाए और संजू सैमसन को बाहर रखा जाए।

श्रीकांत की पसंदीदा टी20 वर्ल्ड कप XI

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती