स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट से जुड़ी अनिश्चितता अब खुलकर सामने आ गई है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने इस मेगा टूर्नामेंट में टीम की भागीदारी को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे “सुरक्षित नहीं” बताते हुए कोई टिप्पणी करने से बचने का फैसला किया। भारत में प्रस्तावित वेन्यू और सुरक्षा चिंताओं के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ICC के बीच खींचतान जारी है, जिसने पूरे मामले को और जटिल बना दिया है।

BPL मैच के बाद लिटन दास का असहज जवाब

मंगलवार, 20 जनवरी को बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के एक मुकाबले के बाद जब लिटन दास से पूछा गया कि मौजूदा विकेट और हालात क्या T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए सही हैं, तो उन्होंने अप्रत्याशित प्रतिक्रिया दी। लिटन ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलेगा भी या नहीं। उनका यह बयान सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में तेजी से चर्चा का विषय बन गया।

“यह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है”, लिटन का दो टूक

लिटन दास ने मीडिया से बातचीत में साफ शब्दों में कहा, “क्या आपको यकीन है कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? मैं खुद अनिश्चित हूं। इस समय पूरा बांग्लादेश अनिश्चित है। इस पर बात करना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है।” जब उनसे भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बार-बार यही कहा कि इस विषय पर बोलना सुरक्षित नहीं है।

मुस्तफिजुर रहमान और IPL विवाद की भूमिका

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में मुस्तफिजुर रहमान का मामला अहम माना जा रहा है। IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा मुस्तफिजुर को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ किए जाने के बाद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारत में होने वाले मैचों के वेन्यू बदलने का अनुरोध किया। BCB ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया, हालांकि ICC फिलहाल वेन्यू बदलने के मूड में नजर नहीं आ रहा है।

ICC और BCB के बीच टकराव

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उनका अनुरोध किसी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने ICC को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उनका देश किसी भी तरह के बाहरी दबाव या “अनुचित मांगों” के आगे झुकने वाला नहीं है। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और गहरा गया है।

ग्रुप C में बांग्लादेश की स्थिति

T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उन्हें इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल के साथ मुकाबले खेलने हैं। ग्रुप स्टेज के चार मैच कोलकाता और मुंबई में प्रस्तावित हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटता है या हटने को मजबूर होता है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम के तौर पर शामिल किया जा सकता है।