नई दिल्ली : महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रविवार को मेलबर्न में एक रोमांचक चार-सेट के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने पर कार्लोस अल्काराज को बधाई दी। तेंदुलकर ने पूरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अल्काराज के धैर्य की तारीफ की।

तेंदुलकर ने X पर लिखा, 'ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो बात सबसे खास थी, वह थी कार्लोस अल्काराज का धैर्य। लंबी रैलियों में, वह शांत रहे, अपने प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाए रखा और समझदारी से अपने मौके चुने। जिस तरह से उन्होंने कोर्ट को कवर किया, इतनी तेजी और सटीकता से, उसे देखकर मजा आया! बधाई हो कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच की तरफ से भी क्या शानदार प्रयास था।'

वर्ल्ड नंबर 1 अल्काराज ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वह रविवार को अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। 22 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने मेलबर्न फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वी और सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच को हराकर अपना सातवां बड़ा खिताब जीतकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

वर्ल्ड नंबर 1 ने 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जोकोविच को एक रोमांचक चार-सेट के फाइनल (2-6 6-2 6-3 7-5) में हराकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। अल्काराज ने तीन घंटे और दो मिनट में फाइनल जीता। अल्काराज ओपन एरा में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले छठे व्यक्ति भी बन गए हैं। गौरतलब है कि यह अल्काराज का ऑस्ट्रेलियन ओपन डेब्यू के बाद पहला मेलबर्न फाइनल भी था।

21वीं सदी में केवल चार खिलाड़ियों ने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है। जोकोविच ने 2016 में ऐसा किया था, उसके बाद राफेल नडाल (2010) और रोजर फेडरर (2009) का नंबर आता है। इसके साथ ही 22 वर्षीय अल्काराज ने दिग्गजों के बीच अपनी जगह पक्की कर ली है।

