मुंबई : कप्तान आयुष दोसेजा की नाबाद 159 रन की पारी की बदौलत दिल्ली ने रविवार को यहां रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी में तालिका में शीर्ष पर काबिज मुंबई के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ करा लिया। इसी ग्रुप से जम्मू-कश्मीर ने भी 42 बार की चैंपियन मुंबई के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दोसेजा ने एमसीए-बीकेसी ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में 230 गेंदों में 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से 159 रन बनाए और मुंबई को जीत से दूर रखा। दोनों टीमों ने चाय के विश्राम से करीब आधा घंटा पहले मुकाबला बराबरी पर समाप्त करने पर सहमति जता दी।

दिल्ली ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 407 रन बनाकर घोषित की। उस समय उसकी कुल बढ़त 311 रन की थी। दिल्ली ने पहली पारी में 96 रन से पिछड़ने के बाद पिछले दो दिनों में मुंबई को कड़ी चुनौती दी। मुंबई ने सात मैचों में चार जीत और दो ड्रॉ से ग्रुप डी में 33 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। दिल्ली की टीम आठ टीमों की ग्रुप तालिका में सातवें स्थान पर रही। टीम ने छह ड्रॉ मैचों के साथ एक में हार का सामना किया।

जम्मू-कश्मीर सात मैचों में तीन जीत और एक हार से 24 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। टीम ने हिमाचल के खिलाफ पहली पारी में 603 रन की बड़ी बढ़त से इस मैच में तीन अंक हासिल किये। जम्मू कश्मीर के 771 रन के जवाब में पहली पारी में 168 रन बनाने वाली हिमाचल की टीम ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 26 रन बना लिए थे लेकिन बीती रात हुई बारिश के कारण चौथे दिन का खेल संभव नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की टीम क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश का सामना करेगी।

छत्तीसगढ़ की टीम मेजबान हैदराबाद के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में आठ विकेट पर 411 रन बनाकर 63 रन की बढ़त हासिल कर मैच ड्रॉ करने में सफल रही। हैदराबाद ने पहली पारी में 631 रन बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को 283 रन पर आउट कर 348 रन की बड़ी बढ़त कायम की थी। पुडुचेरी ने इस बीच राजस्थान को पांच विकेट से शिकस्त दी। टीम ने आर श्रीराम के 57 और अजय रोहेरा के नाबाद 49 रन की पारी से जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य को पांच विकेट गंवा कर हासिल कर लिया।