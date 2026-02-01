मोहाली : कप्तान देवदत्त पडिक्कल की 85 गेंद में 120 रन की पारी से कर्नाटक ने रविवार को यहां ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में पंजाब को पांच विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में जगह सुनिश्चित की। ग्रुप बी से कर्नाटक (27 अंक) और मध्य प्रदेश (28 अंक) ने नॉकआउट में जगह बनाई। मध्य प्रदेश ने शनिवार को महाराष्ट्र को हराया था। सौराष्ट्र (26 अंक) ने भी शनिवार को चंडीगढ़ के खिलाफ अपना मैच जीता लेकिन कर्नाटक से एक अंक पीछे रह गया।

मैच के आखिरी दिन कर्नाटक ने तेज गेंदबाजों प्रसिद्ध कृष्णा और श्रेयस गोपाल के तीन-तीन विकेट की बदौलत पंजाब को दूसरी पारी में 101 ओवर में 256 रन पर आउट कर दिया। कर्नाटक को अधिकतम 40 ओवर में 250 रन बनाने थे लेकिन पडिक्कल के आठवें प्रथम श्रेणी शतक की बदौलत कर्नाटक ने 27.5 ओवर में ही जीत हासिल कर ली।

कर्नाटक के कप्तान के तौर पर अपने पहले मैच में पडिक्कल ने अपनी नाबाद शतक जड़ा जिसमें छह चौके और पांच छक्के लगाए। अनुभवी मयंक अग्रवाल ने भी 36 गेंद में 53 रन बनाए। दोनों ने सिर्फ 12.3 ओवर में 117 रन जोड़े। पंजाब के तेज गेंदबाज एसएस बाजवा ने नौ ओवर से भी कम में 85 रन लुटाए।

पूर्व कप्तान अग्रवाल और प्रतिभावान आर स्मरण के आउट होने के बाद पडिक्कल को अनुभवी गोपाल (22 गेंद पर 33 रन) का अच्छा साथ मिला। दोनों ने 7.1 ओवर में 67 रन जोड़कर टीम की जीत सुनिश्चित की। इसी ग्रुप के एक अन्य महज औपचारिकता के मैच में केरल ने गोवा को नौ विकेट से हराया।