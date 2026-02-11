स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अहमदाबाद में खेला गया दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान मुकाबला रोमांच की नई मिसाल बन गया। दोनों टीमों के बीच यह मैच इतना कड़ा रहा कि नतीजा निकालने के लिए दो सुपर ओवर तक खेलने पड़े। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज कर दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताया, लेकिन मौके गंवाने को हार की बड़ी वजह बताया।

राशिद खान का बयान

हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और 190 से कम स्कोर पर विपक्ष को रोकना बड़ी उपलब्धि थी। राशिद ने माना कि पावरप्ले में विकेट गंवाना टीम के लिए नुकसानदायक रहा। उन्होंने कहा, लड़कों ने कमाल का काम किया, खासकर जिस तरह से उन्होंने बैट से शुरुआत की। उन्हें 190 के अंदर रोकना कमाल का था। हारने वाली टीम का हिस्सा बनना बहुत अनलकी था। हमने मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया। यह विकेट अच्छा है, IPL में इस विकेट पर बहुत खेला है। टीम के साथ बातचीत हुई कि "हां, उनकी शुरुआत अच्छी थी लेकिन आखिरी 10 ओवर में उन्हें रोकने की कोशिश करो"।'

राशिद ने कहा, 'कमाल की पारी, इसी के लिए वह मशहूर हैं। पावरप्ले के आखिरी कुछ ओवरों में जहां हमने जल्दी विकेट गंवाए, उसने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया। कुल मिलाकर उन्होंने कमाल का खेला। हमारे पास मौके थे। आखिरी सुपर ओवर में भी, 1 बॉल पर 5 रन वैसे भी जा सकते थे। और समझदारी हो सकती थी। एक डाइव, एक बॉल से इसे खत्म किया जा सकता था। इस गेम को अगले राउंड में ले जाने के लिए पिछले डेढ़ साल से कड़ी मेहनत की है। बहुत निराशाजनक। जब भी आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह गर्व का पल होता है। मैं उन्हें जितना हो सके ऊपर रखने की पूरी कोशिश करूंगा।'

पहले बल्लेबाजी में दक्षिण अफ्रीका का मजबूत स्कोर

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। अफगान गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाने की कोशिश की और विपक्षी टीम को 190 के अंदर रोकने में सफलता पाई। यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन असंभव नहीं।

अफगानिस्तान की दमदार वापसी

लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन पावरप्ले के आखिरी ओवरों में जल्दी विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। इसके बावजूद मध्यक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और मैच को अंत तक खींचा। अफगान टीम 19.4 ओवर में 187 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। स्कोर बराबरी पर पहुंचने के बाद मुकाबला सुपर ओवर में गया, जिससे स्टेडियम में रोमांच चरम पर पहुंच गया।

लगातार दो सुपर ओवर का रोमांच

पहला सुपर ओवर भी बराबरी पर खत्म हुआ, जिसने मैच को और भी ऐतिहासिक बना दिया। नियमों के अनुसार, विजेता तय करने के लिए दूसरा सुपर ओवर खेला गया। दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने बेहतर प्रदर्शन किया और आखिरकार जीत अपने नाम की। इस जीत से टीम को दो अहम अंक मिले, जो टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी हैं।