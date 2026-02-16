नई दिल्ली : अफगानिस्तान के गुलबदिन नायब ने सोमवार को यहां टीम के अपने साथी ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई की जमकर सराहना करते हुए उन्हें दुनिया के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक करार दिया। आईसीसी के 2025 के साल के सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय क्रिकेटर अजमतुल्लाह के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत अफगानिस्तान ने सोमवार को यहां यूएई को पांच विकेट से हराकर मौजूदा टी20 विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की और सुपर आठ में जगह बनाने की मामूली उम्मीद बरकरार रखी। अजमतुल्लाह ने 15 रन पर चार विकेट चटकाकर यूएई को 9 विकेट पर 160 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाने के बाद नाबाद 40 रन की पारी खेलकर अफगानिस्तान को लक्ष्य तक पहुंचाया।

गुलबदिन ने मैच के बाद अजमतुल्लाह की सराहना करते हुए कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं कि अजमत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। इस पीढ़ी में वह दबदबा बना रहा है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि क्षेत्ररक्षण में भी वह पूरा प्रयास करता है।' उन्होंने कहा, 'वह अभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। वह टी20 और एकदिवसीय प्रारूप में अंतर पैदा करता है। आज भी मैंने उससे पांच विकेट चटकाने को कहा था। वह पहले भी ऐसा कर चुका है। चैंपियन्स ट्रॉफी में लाहौर जैसी पिच पर उसने इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट चटकाए।'

अजमतुल्लाह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे सुपर ओवर में मिली हार के दौरान 23 रन लुटाए दिए थे लेकिन वापसी करते हुए यूएई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। गुलबिन ने कहा कि बड़े खिलाड़ियों को गिरकर उठना आता है। उन्होंने कहा, 'अजमत ने अच्छी वापसी की क्योंकि बड़े खिलाड़ियों को गिरकर उठना आता है। टीम का माहौल सब कुछ तय करता है। वह बेहद दबाव वाला मैच था। उस स्थिति में जो भी बल्लेबाजी या गेंदबाजी करता है तो उसकी दाद देनी पड़ती है क्योंकि करो या मरो की स्थिति में दबाव काफी अधिक हो जाता है।'

गुलबदिन ने कहा, 'हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और अजमत ने काफी अच्छी वापसी की। कभी आपका दिन अच्छा होता है और कभी खराब। लेकिन हमारी टीम का माहौल काफी अच्छा है। टीम प्रबंधन और कोचिंग स्टाफ पूरा समर्थन करता है। उस दिन मुख्य कोच ने भी कहा था कि मैं आपसे बहुत खुश हूं। आपने जो प्रयास किया वह अविश्वसनीय था। कोच के इस तरह के शब्दों से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।'

गुलबदिन ने कहा कि उनकी टीम को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही लेकिन प्रतिभा के मामले में उनकी टीम सबसे आगे है। उन्होंने कहा, 'अजमत, इब्राहिम जादरान, दारविश रसूली, रहमानुल्लाह गुरबाज ये युवा खिलाड़ी हमारे क्रिकेट की प्रगति का कारण है। सभी देशों को इस तरह की प्रतिभाओ की जरूरत होती है। सुविधाओं के हिसाब से हम क्रिकेट में पीछे हैं लेकिन प्रतिभा के हिसाब से हम सबसे ऊपर हैं।'