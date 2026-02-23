स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला अब रणनीतिक लड़ाई में बदल चुका है। श्रीलंका पर दमदार जीत के बाद इंग्लैंड का आत्मविश्वास ऊंचा है, लेकिन टीम को पाकिस्तान के स्पिन अटैक से सावधान रहने की जरूरत है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम डॉसन ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम किसी एक खिलाड़ी पर फोकस करने के बजाय पूरी पाकिस्तानी यूनिट की तैयारी कर रही है।

उस्मान तारिक पर बढ़ती चर्चा, लेकिन इंग्लैंड सतर्क

पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्माल तारिक हाल के महीनों में अपने अनोखे एक्शन और तेज वैरिएशन के कारण चर्चा में रहे हैं। हालांकि डॉसन का मानना है कि इंग्लैंड किसी एक गेंदबाज से प्रभावित नहीं होगा। उनका कहना है कि टीम का लक्ष्य पाकिस्तान को एक इकाई के रूप में समझना और उसी के अनुसार रणनीति बनाना है। पल्लेकेले में होने वाले इस अहम मुकाबले में इंग्लैंड जानता है कि पाकिस्तान के स्पिनरों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है।

इंग्लैंड की मजबूत वापसी, सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 51 रन की जीत दर्ज कर सुपर 8 में अपनी स्थिति मजबूत की है। इस जीत ने टीम के नेट रन रेट को भी बेहतर किया और सेमीफाइनल की राह आसान की। अगर इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करता है तो आखिरी चार में जगह लगभग तय हो सकती है। हालांकि चिंता की बात यह है कि पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के टॉप-5 बल्लेबाजों में से चार स्पिन के खिलाफ आउट हुए थे। पाकिस्तान के पास इससे भी ज्यादा विविधता वाला स्पिन अटैक मौजूद है।

पाकिस्तान का बहुआयामी स्पिन अटैक

तारिक के अलावा पाकिस्तान के पास शादाब खान, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और अन्य स्पिन विकल्प मौजूद हैं। यह विविधता इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। डॉसन ने स्पष्ट किया कि उनकी टीम सिर्फ तारिक के खिलाफ तैयारी नहीं कर रही, बल्कि पूरी गेंदबाजी इकाई के लिए रणनीति बना रही है।

इंग्लैंड की स्पिन तिकड़ी भी तैयार

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में इंग्लैंड के स्पिनरों ने शानदार प्रदर्शन किया। डॉसन ने आदिल राशिद और विल जैक्स के साथ मिलकर सात विकेट झटके। इससे यह साफ हो गया कि इंग्लैंड की स्पिन ताकत भी किसी से कम नहीं है। डॉसन ने अपने रोल को लेकर कहा कि वह डिफेंसिव स्पिनर की भूमिका निभाते हैं, जबकि राशिद आक्रामक अंदाज में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। जैक्स ने भी परिस्थितियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है।

विवाद और अनुभव का अंतर

उस्मान तारिक पहले ILT20 के दौरान गेंदबाजी एक्शन को लेकर चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन ने उन्हें पाकिस्तान के अहम हथियारों में शामिल कर दिया है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका अनुभव सीमित है। दूसरी ओर, इंग्लैंड के पास अनुभवी खिलाड़ी हैं जो बड़े मुकाबलों का दबाव झेलना जानते हैं।

निर्णायक टक्कर की तैयारी

पल्लेकेले की नई पिच पर मुकाबला होने वाला है, जिससे दोनों टीमों की रणनीति अहम होगी। इंग्लैंड को अपनी बल्लेबाजी में सुधार और स्पिन के खिलाफ ठोस योजना की जरूरत है। सुपर 8 का यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि स्पिन बनाम रणनीति की जंग साबित हो सकता है।