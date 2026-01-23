स्पोर्ट्स डेस्क : ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव अब वैश्विक क्रिकेट बहस का विषय बन गया है। भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर चुके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के फैसले पर जहां अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के रुख का खुलकर समर्थन किया है। कनेरिया का मानना है कि अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटता है, तो इससे टूर्नामेंट की गुणवत्ता या ICC पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

ICC के शेड्यूल पर अडिग रहने का समर्थन

दानिश कनेरिया ने साफ कहा कि ICC का यह फैसला बिल्कुल सही है कि तय शेड्यूल में आखिरी समय पर बदलाव नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में यात्रा योजना, वेन्यू, सुरक्षा व्यवस्था और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी तैयारियां पहले से तय होती हैं। ऐसे में किसी एक टीम की मांग पर पूरा ढांचा बदलना व्यावहारिक नहीं है।

बांग्लादेश की आपत्ति और ICC का जवाब

बांग्लादेश ने भारत के साथ बिगड़े राजनीतिक संबंधों और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ICC से अनुरोध किया था कि उसके सभी मैच श्रीलंका में कराए जाएं। हालांकि, ICC ने स्पष्ट कर दिया कि टूर्नामेंट पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही भारत में आयोजित होगा। इस फैसले को ICC बोर्ड की बैठक में अधिकांश सदस्य देशों का समर्थन मिला, जहां सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश के पक्ष में वोट दिया।

मुस्तफिज़ुर रहमान और IPL विवाद

कनेरिया ने IPL 2026 से मुस्तफिज़ुर रहमान के बाहर होने के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं, बल्कि मौजूदा हालात और सार्वजनिक प्रतिक्रिया को देखते हुए लिया गया। उनके मुताबिक, BCCI या ICC ने इस पर कोई सीधा निर्देश नहीं दिया था, बल्कि फ्रेंचाइजी ने परिस्थितियों को समझते हुए कदम उठाया।

बांग्लादेश के लिए दीर्घकालिक नुकसान की चेतावनी

पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर ने चेताया कि बांग्लादेश का यह सख्त रुख लंबे समय में उसके क्रिकेट भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई देश यह मान ले कि उसकी हर मांग ICC को माननी चाहिए, तो यह व्यवस्था के खिलाफ होगा। कनेरिया का कहना है कि ऐसे फैसलों से भारत जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के साथ रिश्ते और कमजोर हो सकते हैं, जिसका असर द्विपक्षीय सीरीज और खिलाड़ियों के अवसरों पर पड़ेगा।

“टॉप-4 में पहुंचने वाले नहीं थे” बयान

कनेरिया के बयान ने सबसे ज्यादा चर्चा तब बटोरी जब उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर होता है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे वैसे भी टॉप-4 में पहुंचने के प्रबल दावेदार नहीं थे। उनका मानना है कि ICC के पास विकल्प मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर स्कॉटलैंड या नामीबिया जैसी टीमें शामिल की जा सकती हैं।

क्रिकेट बनाम राजनीति

कनेरिया ने मौजूदा हालात में क्रिकेट पर राजनीति के हावी होने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज खेल की तकनीक, गेंदबाजी या बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चा राजनीतिक तुलना और विवादों पर हो रही है। उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देखा जाए और राजनीति को खेल से दूर रखा जाए।