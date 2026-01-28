स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले मैदान के बाहर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की तीखी प्रतिक्रियाओं और आईसीसी के सख्त रुख के बीच अब इस विवाद में मज़ाकिया अंदाज़ भी जुड़ गया है। आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक चुटीले पोस्ट के जरिए पाकिस्तान को ट्रोल करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान पीछे हटता है तो वह उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। इस पोस्ट ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है।

आइसलैंड क्रिकेट का वायरल पोस्ट

आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक मज़ेदार पोस्ट साझा कर टी20 वर्ल्ड कप विवाद को हल्के-फुल्के अंदाज़ में छेड़ दिया। पोस्ट में लिखा गया कि अगर पाकिस्तान 2 फरवरी को टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है तो आइसलैंड तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने यह भी मजाक में जोड़ा कि 7 फरवरी तक कोलंबो पहुंचने के लिए फ्लाइट शेड्यूल “लॉजिस्टिकल बुरा सपना” बन सकता है और उनका ओपनिंग बल्लेबाज अनिद्रा से जूझ रहा है। यह व्यंग्यात्मक पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई।

बांग्लादेश के हटने से शुरू हुआ विवाद

इस पूरे विवाद की जड़ बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से हटने के फैसले में है। बांग्लादेश ने भारत में होने वाले मैचों को लेकर सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था। हालांकि, आईसीसी द्वारा कराए गए स्वतंत्र सुरक्षा आकलन में किसी भी तरह के ठोस खतरे की पुष्टि नहीं हुई। इसके बावजूद बांग्लादेश के पीछे हटने पर आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया।

PCB चेयरमैन की आपत्ति और बयानबाजी

बांग्लादेश के हटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक पूर्ण सदस्य देश है और उसे भी वही छूट मिलनी चाहिए थी जो पाकिस्तान को भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स के लिए मिलती है। नकवी का तर्क था कि किसी भी देश को दूसरे देश पर अपनी शर्तें नहीं थोपनी चाहिएं। उनके इस बयान को भारत पर अप्रत्यक्ष तंज के तौर पर देखा गया।

पाकिस्तान के बॉयकॉट की अटकलें

नकवी के बयान के बाद यह चर्चा तेज़ हो गई कि क्या पाकिस्तान भी आखिरी समय पर टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है। हालांकि, इन अटकलों के बीच PCB ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी, जिससे स्थिति कुछ हद तक शांत हुई। इसके बावजूद, अटकलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।

आईसीसी की सख्त चेतावनी

सूत्रों के अनुसार, आईसीसी ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उसने बांग्लादेश की तरह पीछे हटने की कोशिश की तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इन प्रतिबंधों का असर पाकिस्तान क्रिकेट पर सभी फॉर्मेट और टूर्नामेंट्स में लंबे समय तक पड़ सकता है। आईसीसी का रुख साफ है कि आखिरी समय पर किसी भी तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाइब्रिड मॉडल और भारत-पाक मुकाबला

फिलहाल पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल का पालन कर रहा है, जिसके तहत उसके सभी मैच श्रीलंका में खेले जाते हैं। यही व्यवस्था 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी लागू है। इसी मॉडल के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें ग्रुप A में आमने-सामने होंगी।

