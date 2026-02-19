नई दिल्ली : भारत अपने आखिरी ग्रुप A मैच में नीदरलैंड को 17 रन से हराकर सुपर एट्स में बिना हारे रिकॉर्ड के साथ जा रहा है। अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने अहमदाबाद में पहले बल्लेबाजी करने के बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ खराब शुरुआत से उबरते हुए 193/6 का स्कोर बनाया। नीदरलैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की। लेकिन 16 ओवर के बाद 125/6 पर सिमटने के बाद वे मुश्किल में पड़ गए थे, इससे पहले जैक लायन-कैशेट और नोआ क्रोस ने बड़े हिट्स की झड़ी लगाकर अंतर कम किया।

क्रोस ने चार गेंदों पर तीन बाउंड्री लगाईं, वाशिंगटन सुंदर के स्पेल की आखिरी दो गेंदों पर दो और अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक इससे पहले लायन-कैशेट ने भी एक बाउंड्री और एक छक्का लगाकर अपनी जगह पक्की कर ली। हार्दिक पांड्या की गेंद पर क्रोस के दो और बाउंड्री ने आखिरी ओवर में स्कोर 28 कर दिया। लेकिन शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में हिम्मत नहीं हारी, ज्यादा रन नहीं दिए और लायन-कैशे को आउट करके 17 रन से जीत पक्की कर ली जिससे भारत ग्रुप स्टेज में बिना हारे रहा।

आइए भारत की जीत के रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं-

7 : भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। यह पांचवां मौका था जब भारत ने टी20 विश्व कप मैच की एक पारी में सात या उससे ज्यादा गेंदबाजों का इस्तेमाल किया।

12 : आज तक भारत ने विश्व कप के मौजूदा एडिशन में 12 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है जो टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा है। भारत ने 2009 में 11 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था।

13 : हार्दिक पांड्या टी20 फॉर्मेट में 6000+ से ज्यादा रन और 200+ विकेट का डबल पूरा करने वाले 13वें ऑलराउंडर और भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

3 : ओपनर अभिषेक शर्मा, जो मौजूदा टी20 विश्व कप में एक भी रन नहीं बना पाए, अब टी20 वर्ल्ड कप में तीन बार डक पर आउट होने वाले तीसरे ओपनर बन गए हैं। इससे पहले 2009 में वेस्टइंडीज के एंड्रयू फ्लेचर और 2024 में बांग्लादेश के तंज़ीद हसन के नाम यह अजीब रिकॉर्ड था।

12 : भारत ने टी20 विश्व कप में लगातार 12वीं जीत दर्ज की, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने अपना जीत का अभियान 5 जून 2024 से शुरू किया था और यह आज भी जारी है।

66 : यह शिवम दुबे का T20I में सबसे ज्यादा स्कोर है जिसने 28 जनवरी 2026 को विजाग में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके पिछले सबसे अच्छे 65 रन को पीछे छोड़ दिया। कुल मिलाकर यह उनके 59वें मैच में उनका छठा 50 से ज्यादा का स्कोर था।

176/7 : यह नीदरलैंड का बिना किसी एक फिफ्टी के सबसे बड़ा टीम टोटल है, जो 2018 में लॉर्ड्स में नेपाल के खिलाफ बनाए गए 174/4 के स्कोर से ज्यादा है।