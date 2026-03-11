नई दिल्ली : FIFA चीफ जियानी इन्फेंटिनो ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले जिन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि ईरान का 2026 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए 'स्वागत' है जिसे 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर होस्ट करेंगे।

ईरान को अमेरिका में तीन मैच खेलने हैं लेकिन बढ़ते क्षेत्रीय युद्ध के बीच उनके हिस्सा लेने पर शक है। ईरान, जो ग्रुप G में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ है, 15 जून को सिएटल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट की शुरुआत करेगा और आगे के ग्रुप गेम लॉस एंजिल्स और अटलांटा में होंगे।

एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इन्फेंटिनो ने कहा कि उन्होंने और ट्रंप ने आने वाले FIFA वर्ल्ड कप की तैयारियों के स्टेटस पर चर्चा की और ईरान के मौजूदा हालात के बारे में भी बात की। इन्फेंटिनो ने एक पोस्ट में लिखा, 'मैं आने वाले FIFA वर्ल्ड कप की तैयारियों के स्टेटस और 93 दिनों में शुरू होने वाले बढ़ते उत्साह पर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप से मिला।'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने ईरान के मौजूदा हालात और इस बात पर भी बात की कि ईरानी टीम ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बातचीत के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोहराया कि ईरानी टीम का बेशक यूनाइटेड स्टेट्स में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए स्वागत है।' ईरान ने पिछले साल एशियन क्वालिफाइंग के तीसरे राउंड में ग्रुप A में टॉप करके लगातार चौथे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था।

पिछले हफ़्ते पोलिटिको के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ईरान हिस्सा लेता है," और कहा कि "मुझे लगता है कि ईरान बहुत बुरी तरह से हारा हुआ देश है। वे बेकार में जी रहे हैं।' मिलिट्री एक्शन शुरू होने के बाद ईरान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट मेहदी ताज ने कथित तौर पर कहा है कि यह तो तय है कि इन हमलों के बाद वर्ल्ड कप की तरफ उम्मीद से देखना मुश्किल है।'