स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 27वां मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस हाई-वोल्टेज मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन मुकाबले से पहले चर्चा का केंद्र बने भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिनकी हालिया फॉर्म ने टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार डक पर आउट होने के कारण उनका नाम एक अनचाही सूची में शामिल हो गया है।

पहले दो मैचों में डक

T20 वर्ल्ड कप के पहले दो मैचों में शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की सूची में अब अभिषेक शर्मा का नाम जुड़ गया है। उनसे पहले भारत के आशीष नेहरा और बांग्लादेश के इमरुल कायेस इस स्थिति का सामना कर चुके हैं। टूर्नामेंट जैसे बड़े मंच पर लगातार दो मैचों में बिना खाता खोले लौटना किसी भी बल्लेबाज़ के लिए मानसिक दबाव बढ़ा सकता है। खासकर तब, जब मुकाबला भारत-पाकिस्तान जैसा हो।

आशीष नेहरा

इमरुल कायेस

अभिषेक शर्मा

पिछले 6 टी20I में अभिषेक शर्मा

0(1),

68*(20),

0(1),

30(16),

0(1),

0(4)

इन पारियों में एक तरफ 20 गेंदों में नाबाद 68 रन की विस्फोटक पारी है, तो दूसरी ओर चार बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड भी है। यह आंकड़े बताते हैं कि अभिषेक की बल्लेबाज़ी शैली हाई-रिस्क और हाई-रिवार्ड पर आधारित है।

आक्रामक अंदाज या जोखिम भरा खेल?

अभिषेक अपनी तेज शुरुआत और बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। पावरप्ले में तेजी से रन बनाना उनकी ताकत है, लेकिन यही आक्रामकता कभी-कभी उनके लिए मुश्किल भी बन जाती है। नई गेंद के खिलाफ जल्दबाज़ी में शॉट खेलने की कोशिश उन्हें शुरुआती ओवरों में आउट करा रही है। टीम इंडिया को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद रहती है, लेकिन लगातार असफलताएं टीम संतुलन पर असर डाल सकती हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ दबाव बढ़ा

भारत और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला हमेशा विशेष महत्व रखता है। इस मैच में हर रन और हर विकेट निर्णायक साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, जो बताता है कि वे शुरुआती दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अभिषेक के लिए यह मैच खुद को साबित करने का बड़ा अवसर है।