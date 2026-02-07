स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप का आगाज हो चुका है और भारत अपने अभियान की शुरूआत आज शाम मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ करेगा। भारत को ग्रुप A में पाकिस्तान, नामीबिया, अमेरिका और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है। भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतर रहा है जिसने कैरेबियन और USA में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। वे खास तौर पर अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के लिए उत्सुक होंगे। आइए जानते हैं वानखेड़े स्टेडियम भारत का T20I रिकॉर्ड कैसा है?

सूर्यकुमार यादव पहली बार वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी कर रहे हैं, ऐसे में मेजबान टीम उम्मीद करेगी कि वे एक ऐसे मैदान पर अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत करें जहां टी20 इंटरनेशनल में मिले-जुले नतीजे आए हैं। भारत ने वानखेड़े स्टेडियम में 6 T20I मैच खेले हैं जिनमें से चार जीते हैं और दो हारे हैं।

इस मैदान पर भारत का सबसे हालिया T20I मैच 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ था, जहां उन्होंने अभिषेक शर्मा की 54 गेंदों में शानदार 135 रनों की पारी की बदौलत 150 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी। 2023 में, भारत ने श्रीलंका को दो रनों से हराया था, जिसमें शिवम मावी ने चार विकेट लेकर जीत पक्की की थी।

कुल मैच - 6

जीत - 4

हार - 2

कोई नतीजा नहीं/टाई - 0

भारत ने 2019 में वेस्टइंडीज को 67 रनों से हराया था, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल सभी ने अर्धशतक बनाए थे। 2017 में उन्होंने श्रीलंका को पांच विकेट से भी हराया था। हालांकि वानखेड़े में भारत का पहला T20I मैच इंग्लैंड से छह विकेट से हार में खत्म हुआ था जबकि दूसरी हार 2016 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई थी, जहां वे सात विकेट से हार गए थे।