स्पोर्ट्स डेस्क : T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड अपने अभियान की शुरुआत नेपाल के खिलाफ करेगा। इस मुकाबले से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम की प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि इस मैच में हैरी ब्रूक इंग्लैंड की कप्तानी करते नजर आएंगे।

ICC टूर्नामेंट में पहली बार कप्तान बनेंगे हैरी ब्रूक

दो बार की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड टीम की कमान हैरी ब्रूक के हाथों में होगी। यह पहला मौका होगा जब ब्रूक किसी ICC टूर्नामेंट में इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। उनके करियर के लिहाज से यह एक बड़ा पल माना जा रहा है, जहां वे विश्व मंच पर अपनी लीडरशिप की शुरुआत करेंगे।

मजबूत बल्लेबाजी क्रम के साथ उतरेगा इंग्लैंड

इंग्लैंड ने ओपनिंग के लिए फिल सॉल्ट और जोस बटलर को चुना है, जिससे टीम को आक्रामक शुरुआत मिलने की उम्मीद है। तीसरे और चौथे नंबर पर जैकब बेथेल और टॉम बैंटन बल्लेबाजी करेंगे। कप्तान हैरी ब्रूक नंबर पांच पर उतरेंगे, जबकि सैम करन और विल जैक्स फिनिशर की भूमिका निभाएंगे।

गेंदबाजी में पेस और स्पिन का संतुलन

गेंदबाजी विभाग में इंग्लैंड ने संतुलित संयोजन चुना है। तेज गेंदबाजी की अगुआई जोफ्रा आर्चर और ल्यूक वुड करेंगे, वहीं सैम करन तीसरे पेसर होंगे। स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी आदिल राशिद और लियाम डॉसन संभालेंगे, जबकि विल जैक्स अतिरिक्त स्पिन विकल्प के रूप में मौजूद रहेंगे। हालिया श्रीलंका सीरीज में खेलने वाले जेमी ओवरटन को इस मैच के लिए बाहर रखा गया है।

ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड का पूरा शेड्यूल

इंग्लैंड को टूर्नामेंट के ग्रुप C में रखा गया है।

8 फरवरी: इंग्लैंड बनाम नेपाल – वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

11 फरवरी: इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज – वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

14 फरवरी: इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड – ईडन गार्डन्स, कोलकाता

16 फरवरी: इंग्लैंड बनाम इटली – ईडन गार्डन्स, कोलकाता

शानदार फॉर्म में इंग्लैंड

इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप से पहले शानदार फॉर्म में है। हाल ही में उन्होंने सह-मेजबान श्रीलंका को द्विपक्षीय T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंचा था, जहां उन्हें बाद में चैंपियन बनी भारतीय टीम से हार का सामना करना पड़ा।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड।