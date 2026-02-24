स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाला मुकाबला अब सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं, बल्कि मौसम के मिजाज पर भी निर्भर करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का पहला सुपर 8 मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका है, जिससे टीम की सेमीफाइनल उम्मीदों को झटका लगा। अब 24 फरवरी को पल्लेकेले में होने वाला यह मुकाबला बेहद अहम हो गया है। ऐसे में सवाल यही है—क्या मौसम इस बार साथ देगा?

सुपर 8 में गलती की गुंजाइश नहीं

सुपर 8 चरण में हर टीम को केवल तीन मैच खेलने हैं। ऐसे में एक भी मुकाबला रद्द होना या हारना सेमीफाइनल की राह मुश्किल बना सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिससे टीम को सिर्फ एक अंक मिला। अब इंग्लैंड के खिलाफ यह मैच ‘करो या मरो’ जैसा बन गया है। अगर पाकिस्तान जीत दर्ज करता है, तो आखिरी चार की दौड़ में मजबूती मिलेगी। लेकिन यदि फिर बारिश खलल डालती है, तो समीकरण जटिल हो सकते हैं।

पल्लेकेले का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस बार हालात बेहतर दिख रहे हैं। बारिश की संभावना बेहद कम, लगभग 2 प्रतिशत बताई जा रही है। शाम के समय तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो रात में 25 डिग्री तक गिर सकता है।यह परिस्थितियां टी20 मुकाबले के लिए अनुकूल मानी जा रही हैं। नमी और हल्की ठंडक गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए संतुलित माहौल बना सकती है। फिलहाल क्रिकेट प्रशंसकों के लिए राहत की खबर यही है कि पूरे 40 ओवर का मुकाबला देखने की उम्मीद मजबूत है।

पाकिस्तान की तैयारी और कंडीशन का फायदा

पाकिस्तान की टीम की अगुवाई सलमान अली आगा कर रहे हैं। टीम ने अब तक अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले हैं, जिससे खिलाड़ियों को स्थानीय परिस्थितियों की अच्छी समझ हो गई है। श्रीलंकाई पिचें अक्सर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती हैं। पाकिस्तान का स्पिन-आधारित आक्रमण इस टूर्नामेंट में उसकी बड़ी ताकत रहा है। धीमी सतह और टर्निंग ट्रैक पर उनके गेंदबाज मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।

इंग्लैंड के लिए चुनौतीपूर्ण हालात

इंग्लैंड की टीम आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्ण स्पिन के खिलाफ संघर्ष करती रही है। पल्लेकेले की पिच अगर धीमी रहती है, तो पाकिस्तान को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। साथ ही, पाकिस्तान के गेंदबाज नई गेंद और मध्य ओवरों में दबाव बनाने में सक्षम हैं। ऐसे में इंग्लैंड को संतुलित रणनीति के साथ उतरना होगा, खासकर पावरप्ले और स्पिन के खिलाफ।

सेमीफाइनल की रेस में अहम मुकाबला

सुपर 8 में हर अंक की अहमियत है। पाकिस्तान पहले ही एक मैच बारिश के कारण गंवा चुका है, इसलिए यह मुकाबला उनके अभियान की दिशा तय कर सकता है। अगर मौसम साफ रहता है, तो दर्शकों को एक हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए पूरा दमखम लगाएंगी। अब सबकी नजरें पल्लेकेले के आसमान पर हैं, क्या इस बार बादल हटेंगे और क्रिकेट का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा?