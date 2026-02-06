मुंबई : तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा की भागीदारी पर सस्पेंस के कारण भारत को अपने पुरुष टी20 विश्व कप खिताब की रक्षा शुरू करने से पहले एक झटका लगा है और इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि इस बड़े इवेंट में उनकी जगह कौन ले सकता है। राणा ने अब तक 9 T20I मैच खेले हैं। उन्हें बुधवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के वार्म-अप मैच के दौरान घुटने में चोट लग गई। वार्म-अप मैच के दौरान सिर्फ एक ओवर फेंकने के बाद उन्हें घुटने को पकड़कर मैदान से लंगड़ाते हुए देखा गया जिसमें उन्होंने 16 रन दिए और अपने रन-अप में दो बार रुक गए।

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जोर देकर कहा कि राणा को अभी तक बाहर नहीं किया गया है, सूत्रों ने शुक्रवार को IANS को बताया कि सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज उनकी जगह लेने के लिए सबसे आगे हैं जबकि सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने आगे कहा, 'अभी तक राणा की जगह किसी को नहीं चुना गया है। सिराज, नीतीश और प्रसिद्ध में से सभी संबंधित हितधारकों से सलाह मशविरा करके एक उपयुक्त विकल्प तय किया जाएगा। यह पक्का है कि राणा की जगह इन तीनों में से ही कोई लेगा, हालांकि सिराज को दूसरों की तुलना में थोड़ी बढ़त है।'

राणा विश्व कप के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में ऑटोमैटिक स्टार्टर नहीं हैं, लेकिन नंबर 8 या 9 पर बल्ले से योगदान देने की उनकी क्षमता उनकी गेंदबाजी कौशल के अलावा टीम को संतुलन देती है। पिछले कुछ महीनों में राणा ने लंबे शॉट लगाने और भारत की लाइन-अप में बल्लेबाजी की गहराई बढ़ाने की झलक दिखाई है।

सिराज ने 16 T20I मैच खेले हैं और वह 2024 पुरुष टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। PL 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी प्रसिद्ध ने भारत के लिए पांच T20I मैच खेले हैं, हालांकि वे सभी 2023 में खेले गए थे। इस बीच रेड्डी ने चार T20I मैच खेले हैं और अभी कल्याणी के बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर-फाइनल में आंध्र के लिए खेल रहे हैं।

भारत पहले से ही इस बड़े इवेंट के लिए वाशिंगटन सुंदर की फिटनेस को लेकर परेशान है, ऐसे में राणा की जगह किसी और खिलाड़ी को ढूंढना टीम के लिए अहम होगा, जो घर पर अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत शानदार तरीके से करना चाहती है।