स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत की रोमांचक जीत के बाद भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने बुमराह को किसी भी टीम के लिए “ड्रीम एसेट” बताते हुए उनकी गेंदबाजी को असाधारण करार दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को सात रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। डु प्लेसिस का मानना है कि मुश्किल परिस्थितियों में मैच पलटने की बुमराह की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल करती है।

सेमीफाइनल में भारत की रोमांचक जीत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 253/7 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 89 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनके अलावा मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने भी तेजी से रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने भी जोरदार संघर्ष किया। खासकर Jacob Bethell की शानदार शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गया। हालांकि आखिरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और इंग्लैंड को 246/7 के स्कोर पर रोक दिया।

18वां ओवर बना मैच का टर्निंग पॉइंट

इस मुकाबले का सबसे अहम मोड़ तब आया जब जसप्रीत बुमराह ने पारी का 18वां ओवर फेंका। उस समय इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी तीन ओवरों में 45 रन की जरूरत थी। बुमराह ने इस दबाव भरे ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाते हुए सिर्फ 6 रन दिए। इससे इंग्लैंड की रन गति पर बड़ा असर पड़ा और मैच भारत की पकड़ में आ गया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 9 रन दिए और सैम करन का अहम विकेट भी लिया। यही ओवर इंग्लैंड की उम्मीदों पर लगभग विराम लगाने वाला साबित हुआ।

“बुमराह टीम के लिए किसी जिन्न से कम नहीं”

मैच के बाद शो में बात करते हुए फाफ डु प्लेसिस ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम शायद खुद भी नहीं समझती कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसके पास बुमराह जैसा गेंदबाज है। डु प्लेसिस के मुताबिक किसी भी फॉर्मेट में कप्तान को जब भी विकेट की जरूरत होती है, बुमराह को गेंद सौंप दी जाती है और वह अक्सर टीम को सफलता दिलाते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि बुमराह टीम के लिए किसी जिन्न की तरह हैं जैसे ही कप्तान उन्हें गेंद देता है, वह मैच का रुख बदल देते हैं।

अनोखा एक्शन और घातक वैरिएशन

फाफ डु प्लेसिस ने बुमराह की सफलता के पीछे उनके अनोखे गेंदबाजी एक्शन और विविधताओं को बड़ा कारण बताया।उन्होंने कहा कि बुमराह की कलाई से गेंद जिस गति से निकलती है, उसे समझना बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि जब वह अपनी लेंथ में थोड़ी गलती भी कर देते हैं, तब भी बल्लेबाज उन्हें आसानी से बाउंड्री के लिए नहीं खेल पाते। डु प्लेसिस ने उनकी तुलना श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा से भी की, जिनका एक्शन भी काफी अलग और प्रभावशाली था।

मैच में बुमराह का शानदार प्रदर्शन

सेमीफाइनल मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 1/33 का प्रभावी स्पेल डाला। यह आंकड़े भले साधारण लगें, लेकिन मैच की स्थिति को देखते हुए उनका योगदान बेहद अहम था। कुल मिलाकर इस हाई-स्कोरिंग मैच में दोनों टीमों ने मिलकर लगभग 500 रन बनाए, लेकिन अंत में बुमराह और पांड्या की सटीक गेंदबाजी ने भारत को जीत दिला दी।

अब फाइनल में भारत की नजर खिताब पर

सेमीफाइनल में इस रोमांचक जीत के बाद भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। अब टीम इंडिया खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि जसप्रीत बुमराह एक बार फिर अपने अनुभव और घातक गेंदबाजी से टीम को बड़ा मुकाबला जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे।

