स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड से मिली करीबी हार के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन मैच के बाद जो कुछ सोशल मीडिया पर हुआ, उसने खेल भावना को झकझोर दिया। टीम के कप्तान सलमान अली आगा के प्रदर्शन को लेकर नाराज कुछ फैंस ने आलोचना की सीमाएं लांघते हुए उनके परिवार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस विवाद ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और खिलाड़ियों की निजी जिंदगी पर हमलों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान की हार

पल्लेकेले में खेले गए इस अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का लक्ष्य दिया। हालांकि गेंदबाजों ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंग्रेज टीम ने 19.1 ओवर में 166/8 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने दबाव में शानदार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड सुपर-8 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। दूसरी ओर, पाकिस्तान की राह अब अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर हो गई है।

हार के बाद सोशल मीडिया पर उबाल

मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीम की आलोचना शुरू हो गई। कप्तान सलमान अली आगा के फैसलों और टीम की रणनीति पर सवाल उठाए गए। लेकिन कुछ यूजर्स ने आलोचना की सीमा पार करते हुए उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं। यह ट्रोलिंग सिर्फ कप्तान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी पत्नी और छोटे बेटे तक पहुंच गई। कई आपत्तिजनक संदेश और गालियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने लगीं।

पत्नी सबा मंजर का करारा जवाब

लगातार हो रही ऑनलाइन बदसलूकी के बाद सलमान अली आगा की पत्नी सबा मंजर ने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि उन्हें या उनके मासूम बेटे को गालियां देने से कोई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। उनकी पोस्ट तेजी से वायरल हुई और क्रिकेट जगत में इस पर चर्चा शुरू हो गई। कई प्रशंसकों ने उनका समर्थन किया और निजी हमलों की निंदा की। 

सेमीफाइनल की राह कठिन

मैदान पर देखें तो पाकिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक है। सुपर-8 चरण में अब तक सीमित अंकों के साथ टीम को अन्य मुकाबलों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। नेट रन रेट और विरोधी टीमों के प्रदर्शन से ही आगे की तस्वीर साफ होगी। टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों पर दबाव पहले ही काफी है, ऐसे में सोशल मीडिया पर हो रहे निजी हमले हालात को और मुश्किल बना सकते हैं।