मुंबई : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव मंगलवार को मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया और फैंस ने अपने चहेते कप्तान को देखने के लिए भारी भीड़ जुटाई। टीम इंडिया को तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव के लिए यह पल बेहद खास रहा।
‘बहुत अच्छा लग रहा है’ – सूर्यकुमार यादव
मुंबई एयरपोर्ट पर जब सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि विश्व विजेता कप्तान बनने पर कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने बेहद सादगी से जवाब दिया – 'बहुत अच्छा लग रहा है।' सूर्यकुमार यादव ने 2021 में 30 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और अब पांच साल के भीतर उन्होंने टीम इंडिया को ऐतिहासिक उपलब्धि दिला दी।
भारत ने जीता तीसरा टी20 वर्ल्ड कप
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी और साथ ही अपने ही देश में यह खिताब जीतने वाली पहली टीम भी बन गई।
टूर्नामेंट में सूर्यकुमार का प्रदर्शन
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सूर्यकुमार यादव ने भी बल्ले से अहम योगदान दिया। उन्होंने 9 पारियों में 242 रन बनाए। उनका औसत 30.25 और स्ट्राइक रेट 136 से ज्यादा रहा। इस दौरान अमेरिका के खिलाफ खेली गई उनकी 84 रन की शानदार पारी* टूर्नामेंट की यादगार पारियों में से एक रही।
फाइनल में भारत ने बनाया रिकॉर्ड
फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन की तेज पारी खेली और संजू सैमसन के साथ 98 रन की साझेदारी की। इसके बाद सैमसन और ईशान किशन (54) ने शतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।
भारत ने बनाया टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर
भारतीय टीम ने 16 ओवर में ही 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अंत में शिवम दुबे (26 रन, 8 गेंद)* की तेज पारी की बदौलत भारत ने 255/5 का विशाल स्कोर बनाया, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। न्यूजीलैंड के लिए जेम्स नीशम ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।
गेंदबाजों ने दिलाई शानदार जीत
256 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। जसप्रीत बुमराह (4/15) और अक्षर पटेल (3/23) की घातक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई। हालांकि टिम सीफर्ट ने 26 गेंदों में 52 रन की तेज पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। आखिरकार न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 96 रन से जीत लिया।