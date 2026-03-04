कराची : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पूर्व कप्तान सरफराज अहमद के सामने पाकिस्तान की टेस्ट टीम का मुख्य कोच बनने का प्रस्ताव रखा है। पीसीबी 38 वर्षीय सरफराज से यह पद संभालने के लिए उनकी पुष्टि का इंतजार कर रहा है। अगर सरफराज यह पद स्वीकार करते हैं तो वह सबसे युवा मुख्य कोच बन जाएंगे।

पाकिस्तान का आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत इस साल टेस्ट मैचों का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, जिसमें मई में बांग्लादेश में दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इसके बाद वह वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का दौरा करेगा। पाकिस्तान ने अपनी अंतिम टेस्ट श्रृंखला पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी धरती पर खेली थी जो 1-1 से ड्रॉ रही थी। उस श्रृंखला में पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद ने अंतरिम मुख्य कोच की भूमिका निभाई थी।