नई दिल्ली : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में USA के खिलाफ भारत की मुश्किल जीत पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने तारीफ और सटीक विश्लेषण किया है। उन्होंने तिलक वर्मा की शांत पारी की तारीफ की और यह भी बताया कि नामीबिया के खिलाफ अगले मैच में उन्हें भारत से क्या उम्मीदें हैं। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ 29 रन की तनावपूर्ण जीत के साथ अपने घरेलू वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की। पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद भारत एक मुश्किल पिच पर 77/6 पर लड़खड़ा गया, लेकिन सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत 161/9 तक पहुंचने में कामयाब रहा।

USA ने लक्ष्य का पीछा करते हुए कुछ समय के लिए खतरा पैदा किया, लेकिन आखिरकार उन्हें 132/9 पर रोक दिया गया। जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाबाद 84 रन और मोहम्मद सिराज के 3/29 निर्णायक साबित हुए, गावस्कर ने दबाव में परिपक्वता दिखाने के लिए तिलक वर्मा की खास तौर पर तारीफ की।

गावस्कर ने JioStar से बात करते हुए कहा, 'तिलक वर्मा एक बहुत ही स्ट्रीट-स्मार्ट क्रिकेटर हैं। वह न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी कौशल या शॉट्स की रेंज के लिए बल्कि यह जानने के लिए भी बहुत प्रभावशाली रहे हैं कि कब, कैसे और कहां खेलना है। उन्होंने यह USA के खिलाफ दिखाया। वह दूसरे ओवर में बल्लेबाजी करने आए, जब टीम के मुख्य आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे। उस समय, तिलक जानते थे कि उन्हें जवाबी हमला करने की जरूरत है, लेकिन बिना बड़ा जोखिम उठाए।'

गावस्कर ने कहा, 'वह बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हो रहे थे, बल्कि सोच-समझकर मौके ले रहे थे। उन्होंने मिड-ऑन के ऊपर से एक चिप शॉट खेला क्योंकि उन्हें पता था कि फील्डर सर्कल के अंदर है। वह छक्का मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सिर्फ चौका। तिलक उस तरह के खिलाड़ी हैं जो आपके साथ टिके रहेंगे। हमने यह एशिया कप फाइनल में भी देखा था, जहां उन्होंने समय लिया और फिर आखिर में धमाका किया। इसलिए, अगर उनके जैसा कोई खिलाड़ी पहले छह ओवर में आता है और 14वें या 15वें ओवर तक क्रीज पर रहता है, तो आप काफी हद तक पक्का हो सकते हैं कि भारत 200 रन के करीब पहुंच जाएगा।'