स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup 2026 के 22वें मुकाबले में आयरलैंड ने ओमान के खिलाफ 5 विकेट पर 235 रन बनाकर टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। कोलंबो में खेले गए इस मैच में ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन यह फैसला उनके लिए महंगा साबित हुआ।

64 रन पर गिरे 4 विकेट, संकट में थी टीम

आयरलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। 64 रन तक टीम ने चार अहम विकेट गंवा दिए।

टिम टेक्टर – 5 रन

रॉस ऐडेर – 14 रन

हैरी टेक्टर – 14 रन

कर्टिस कैमफर – 12 रन

इनमें से तीन विकेट 38 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर Shakeel Ahmad ने झटके।

टकर-डेलेनी की 101 रन की विस्फोटक साझेदारी

संकट की घड़ी में कप्तान Lorcan Tucker और गैरेथ डेलेनी ने पारी को संभाला। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 101 रन की तूफानी साझेदारी हुई। डेलेनी ने 30 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे। 17वें ओवर में शाह फैसल ने डेलेनी को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।

टकर और डॉकरेल का अंतिम ओवरों में धमाका

कप्तान टकर ने 51 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 94 रन बनाए। वहीं George Dockrell ने महज 9 गेंदों में पांच छक्के उड़ाते हुए नाबाद 35 रन ठोके और स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया।

टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

235/5 के साथ आयरलैंड ने इस विश्व कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इससे पहले Sri Lanka national cricket team ने 260/6 का सर्वोच्च स्कोर बनाया था।

ओमान की गेंदबाजी

ओमान की ओर से शकील अहमद ने तीन विकेट लिए। शाह फैसल और आमिर कलीम को एक-एक सफलता मिली, लेकिन बाकी गेंदबाज आयरलैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे।