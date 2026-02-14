स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई में खेले गए ICC Men's T20 World Cup 2026 मुकाबले में अमेरिका ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड को 93 रन से करारी शिकस्त दी। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डच टीम के खिलाफ अमेरिका की पहली जीत है। इस बड़ी जीत के साथ अमेरिका ने सुपर-8 में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत कर लिया है।

मुक्कामल्ला ने संभाली पारी, 196 का विशाल स्कोर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए United States national cricket team ने 20 ओवर में 196/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। साईतेजा मुक्कामल्ला ने टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में 51 गेंदों पर शानदार 79 रन बनाकर पारी को संभाला। उन्होंने मध्य ओवरों में नियमित अंतराल पर चौके-छक्के लगाते हुए रनगति बनाए रखी।

ओपनर शयान जहांगीर (20) और कप्तान मोनांक पटेल (36) ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। पावरप्ले में 53/1 का स्कोर अमेरिका का टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पावरप्ले स्कोर रहा। अंत में शुभम रंजने ने 24 गेंदों पर ताबड़तोड़ 48 रन बनाकर स्कोर को 200 के करीब पहुंचा दिया। नीदरलैंड की ओर से Bas de Leede ने 3/37 के आंकड़े के साथ सबसे सफल गेंदबाजी की।

गेंदबाजों का कहर, 103 पर ढेर नीदरलैंड

197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए Netherlands national cricket team की शुरुआत बेहद खराब रही। नोस्थुश केनजिगे ने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर दबाव बना दिया। इसके बाद हरमीत सिंह ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने मैक्स ओ’डाउड, बास डे लीडे और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के अहम विकेट झटके।

हरमीत सिंह ने 4/21 के शानदार आंकड़े दर्ज किए। शैडली वैन शाल्कवाइक ने 3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद मोहसिन ने 2 विकेट लेकर डच टीम को 15.5 ओवर में 103 रन पर समेट दिया।

पावरप्ले में ही टूट गई डच उम्मीदें

नीदरलैंड ने पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिए थे। कॉलिन एकरमैन के आउट होने के बाद टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सका और लगातार गिरते विकेटों ने मैच को एकतरफा बना दिया।

सुपर-8 की दौड़ में रोमांच

यह जीत अमेरिका के लिए ऐतिहासिक रही। न सिर्फ यह उनकी पहली टी20 जीत थी नीदरलैंड के खिलाफ, बल्कि इससे सुपर-8 में जगह बनाने की राह भी खुली है। अब टीम शेष ग्रुप मुकाबलों में इसी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी।