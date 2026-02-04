स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन भारत आज अपने आखिरी वॉर्म-अप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। यह हाई-प्रोफाइल अभ्यास मैच 4 फरवरी को डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा और भारत में इसका सीधा प्रसारण Star Sports और JioHotstar पर किया जाएगा।

वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी रिहर्सल

यह मुकाबला भारत के लिए सिर्फ अभ्यास मैच नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप से पहले टीम संयोजन को अंतिम रूप देने का अहम मौका है। सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इससे पहले यह मैच बल्लेबाजी क्रम, ओपनिंग जोड़ी और डेथ ओवर्स की गेंदबाजी को परखने का आखिरी टेस्ट माना जा रहा है।

कहां देखें IND vs SA लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह वॉर्म-अप मुकाबला JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अन्य अभ्यास मैचों के विपरीत, यह मुकाबला ICC.tv तक सीमित नहीं रखा गया है। फैंस को मल्टी-लैंग्वेज कमेंट्री के साथ पूरा मैच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने का मौका मिलेगा।

टीवी पर किस चैनल पर होगा लाइव टेलीकास्ट?

भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा, जिसके पास आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं। वहीं, यूके में दर्शक इसे Sky Sports पर और सब-सहारा अफ्रीका में SuperSport पर देख सकते हैं।

IND vs SA मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह अभ्यास मैच बुधवार, 4 फरवरी को शाम 7:00 बजे (IST) शुरू होगा। मुकाबले का टॉस 6:30 बजे किया जाएगा। चूंकि यह वॉर्म-अप मैच है, इसलिए दोनों टीमों को 15 खिलाड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति होगी, हालांकि फील्ड पर एक समय में 11 खिलाड़ी ही रहेंगे।

डीवाई पाटिल की पिच पर किसे मिलेगा फायदा?

नवी मुंबई की डीवाई पाटिल पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों को उछाल और गति देती है। इससे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे भारतीय गेंदबाजों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका के एनरिक नॉर्खिया और कगिसो रबाडा को मदद मिलने की उम्मीद है। बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में संभलकर खेलने की जरूरत होगी।

दोनों टीमों की घोषित स्क्वॉड

भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें इस मुकाबले में लगभग फुल-स्ट्रेंथ स्क्वॉड के साथ उतर रही हैं, ताकि नमी भरे हालात में खुद को ढाल सकें।

भारत स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव

दक्षिण अफ्रीका स्क्वॉड: एडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, रयान रिकेल्टन, जॉर्ज लिंडे, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा, डेविड मिलर

क्यों अहम है यह वॉर्म-अप मुकाबला?

हालांकि इस मैच का नतीजा आधिकारिक टी20 रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा, लेकिन रणनीतिक रूप से इसका महत्व बेहद बड़ा है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल ओपनिंग जोड़ी को लेकर है, जहां अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के बीच चयन पर नजरें होंगी। वहीं, 2024 फाइनल की रनर-अप रही दक्षिण अफ्रीका अपनी घातक पेस अटैक के जरिए भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेना चाहेगी।