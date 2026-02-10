Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले ग्रुप-C मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश टीम ने नेपाल के खिलाफ खेले गए करीबी मुकाबले की तुलना में एक बदलाव किया है। लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को बाहर कर उनकी जगह पेस-बॉलिंग ऑलराउंडर जैमी ओवरटन को टीम में शामिल किया गया है। यह मुकाबला 12 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

ल्यूक वुड बाहर, जैमी ओवरटन की एंट्री

नेपाल के खिलाफ मुकाबले में ल्यूक वुड काफी महंगे साबित हुए थे। उन्होंने अपने तीन ओवर में 31 रन लुटाए, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने संतुलन को देखते हुए उन्हें बाहर करने का फैसला लिया।

हालांकि, वुड का वेस्टइंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन मौजूदा फॉर्म और ऑलराउंड विकल्प की जरूरत को देखते हुए इंग्लैंड ने जैमी ओवरटन पर भरोसा जताया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वुड बनाम ओवरटन के आंकड़े

ल्यूक वुड

वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 T20I मैच, 5 विकेट, औसत: 11.20; नेपाल के खिलाफ 3 ओवर में 31 रन

जैमी ओवरटन

वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20I पारियां, 4 विकेट, औसत: 13, इकॉनमी: 6.24; बल्लेबाजी में एक पारी, 4 रन नाबाद, ओवरटन की कम इकॉनमी और बल्लेबाजी विकल्प ने उन्हें इस मुकाबले के लिए मजबूत दावेदार बना दिया।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11 बनाम वेस्टइंडीज

फिल सॉल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियम डॉसन, जैमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद

दोनों टीमों का टूर्नामेंट में अब तक का सफर

इंग्लैंड को 8 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुकाबले में आखिरी गेंद तक संघर्ष करना पड़ा था। टीम ने यह मैच 4 रन से जीता, जिसमें सैम करन का शानदार आखिरी ओवर निर्णायक साबित हुआ।

वहीं, वेस्टइंडीज ने अपने पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड को 35 रन से हराया। शिमरोन हेटमायर ने 36 गेंदों में 64 रन बनाए, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक सहित पांच विकेट चटकाए।

T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज हेड-टू-हेड

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है।

कुल मुकाबले: 7
वेस्टइंडीज की जीत: 5
इंग्लैंड की जीत: 2

हालांकि, इंग्लैंड ने 2021 में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर उनकी जीत की लय तोड़ी थी। इससे पहले 2016 फाइनल में कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स के ओवर में चार लगातार छक्के लगाकर इतिहास रच दिया था।