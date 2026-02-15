पल्लेकेले : ऑस्ट्रेलिया बाहर होने के कगार पर है, जबकि श्रीलंका को सुपर 8 में जगह बनाने का मौका दिख रहा है, जब दोनों टीमें सोमवार शाम को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 वल्डर् कप 2026 के ग्रुप बी के हाई-स्टेक मुकाबले में भिड़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए, इक्वेशन आसान है - जीतो या जल्दी बाहर होने का रिस्क लो।

जिम्बाब्वे से मिली चौंकाने वाली हार ने ट्रैविस हेड की टीम के लिए गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। एक टीम जो टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पर उतरी थी, अचानक खुद को बचाने के लिए जूझते हुए पाती है, उसकी धमाकेदार बैटिंग लाइनअप जांच के दायरे में है और उसकी बॉलिंग यूनिट बेहतर परफॉर्मेंस की तलाश में है। हेड, जिन्होंने अभी तक इस कॉम्पिटिशन में कोई खास पारी नहीं खेली है, उनसे आगे बढ़कर लीड करने की उम्मीद की जाएगी।

टॉप पर जोश इंगलिस और बीच में ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड और कैमरन ग्रीन की फायरपावर के साथ, ऑस्ट्रेलिया के पास गेम को तेजी से पलटने की ताकत है। लेकिन पिछले मैच में चेज को कंट्रोल न कर पाने की उनकी नाकामी ने प्रेशर में उनके टेम्परमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके उलट, श्रीलंका मोमेंटम और क्लैरिटी के साथ आई है। लगातार दो बड़ी जीतों ने दासुन शनाका की टीम को ग्रुप में टॉप पर पहुंचा दिया है।

एक और जीत सुपर 8 में उनकी जगह पक्की कर देगी, ऐसा कुछ ही लोगों ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सोचा था। अपने घर पर खेलते हुए, उन्होंने डिसिप्लिन और स्टाइल को मिलाया है - उनका टॉप ऑडर्र मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है और उनके बॉलर जरूरी मौकों पर स्ट्राइक कर रहे हैं। कुसल मेंडिस ने बैटिंग को अथॉरिटी के साथ संभाला है, जबकि पथुम निसंका की टॉप पर कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी देती है।

बॉलिंग डिपाटर्मेंट में बीच के ओवरों में महेश थीक्षाना का कंट्रोल उस सरफेस पर डिफ़ेंसिव साबित हो सकता है जिससे स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है। यह जगह एक और इंटरेस्टिंग लेयर जोड़ती है। पल्लेकेले का फ़्लैट ट्रैक और तेज आउटफ़ील्ड रन बनाने का वादा करता है, फिर भी बड़ी बाउंड्री और स्पिनरों के लिए पोटेंशियल ग्रिप के लिए टैक्टिकल प्रिसिजन की जरूरत होती है।

चेज करने वाली टीमों को यहां हाल ही में सफलता मिली है, टॉस स्ट्रैटेजी पर असर डाल सकता है, लेकिन प्रेशर में एग्ज़क्यिूशन ही आखिर में रिजल्ट तय करेगा। पहले से, ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में हावी रहा है, पिछले 14 मुकाबलों में से 12 में जीत हासिल की है। फिर भी उस दौर में दोनों हार श्रीलंका की जमीन पर मिलीं - यह याद दिलाता है कि घरेलू फ़ायदा सबसे खराब रिकॉडर् को भी बदल सकता है। जैसे-जैसे ग्रुप स्टेज कड़ा होता जा रहा है, दांव शायद ही इससे ज़्यादा हो सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए, यह वापसी और बचे रहने के बारे में है। श्रीलंका के लिए, यह मोमेंटम हासिल करने और अधिकार के साथ अगले राउंड में आगे बढ़ने के बारे में है। पल्लेकेले में रोशनी में, एक टीम अपने वल्डर् कप के लक्ष्यों के करीब पहुँचेगी - दूसरी को अचानक बाहर होने का सामना करना पड़ सकता है।