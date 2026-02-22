स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच पाकिस्तान टीम के डगआउट का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें कप्तान सलमान अली आगा निराशा में बोतल फेंकते नजर आए। इस घटना पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ Manoj Tiwary ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तिवारी का मानना है कि पाकिस्तान टीम के भीतर स्पष्टता और भरोसे की कमी दिखाई दे रही है और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया।

PCB नेतृत्व पर उठाए सवाल

तिवारी ने कहा कि किसी भी देश की टीम आगे बढ़ना चाहती है तो उसके नेतृत्व में स्पष्टता और दृढ़ता होनी चाहिए। उनके मुताबिक खिलाड़ियों को आजादी और स्पष्ट भूमिका नहीं मिल रही है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्य कोच Mike Hesson टीम को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष स्तर पर फैसलों में स्पष्टता नहीं दिख रही। तिवारी ने यह भी कहा कि कप्तान सलमान अली आगा और कोच के बीच निराशा का जो दृश्य सामने आया, वह दर्शाता है कि टीम के भीतर विश्वास की कमी है।

वायरल घटना पर हेसन की सफाई

हालांकि, पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी है। उनके अनुसार कप्तान सलमान अली आगा खुद के आउट होने से निराश थे और उसी वजह से उन्होंने बोतल जमीन पर फेंकी।

हेसन ने बताया कि उस समय वे मोहम्मद नवाज़ को बल्लेबाज़ी के लिए तैयार रहने के बारे में बात करने जा रहे थे। बाद में शादाब खान को प्रमोट करने पर भी चर्चा हुई थी। कोच के मुताबिक इस घटना का बातचीत या किसी मतभेद से कोई संबंध नहीं था और इसे गलत तरीके से पेश किया गया।

सुपर-8 में पाकिस्तान की स्थिति

पाकिस्तान का सुपर-8 चरण का पहला मुकाबला न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। अब पाकिस्तान 24 फरवरी को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड से भिड़ेगा।

इस मैच में पाकिस्तान के लिए जीत बेहद अहम होगी, क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें मजबूत प्रदर्शन करना होगा।