स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला बेहद निर्णायक बन चुका है। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश के कारण रद्द होने से टीम को सिर्फ एक अंक मिला, जिससे सेमीफाइनल की राह कठिन हो गई। अब पल्लेकेले में होने वाला यह मैच पाकिस्तान के लिए ‘करो या मरो’ जैसा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पाकिस्तान आज हार गया तो क्या उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा? आइए विस्तार से समझते हैं पूरा गणित।

सुपर 8 का फॉर्मेट: हर पॉइंट की अहमियत

सुपर 8 चरण में हर टीम को तीन मुकाबले खेलने हैं। टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाती हैं। ऐसे में तीन मैचों के इस छोटे फेज में एक हार या एक रद्द मुकाबला भी समीकरण बदल सकता है। पाकिस्तान को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैच धुलने के कारण सिर्फ एक अंक मिला। अब इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ बचे दो मैच ही उसकी उम्मीदों की डोर थामे हुए हैं।

अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देता है

अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करता है, तो उसके तीन अंक हो जाएंगे। इसके बाद यदि वह श्रीलंका के खिलाफ अपना अंतिम मैच भी जीत लेता है, तो कुल पांच अंकों के साथ सेमीफाइनल की जगह लगभग पक्की हो जाएगी। इस स्थिति में पाकिस्तान को दूसरे नतीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी क्वालिफिकेशन पूरी तरह उसके अपने हाथ में रहेगा। यही वजह है कि इंग्लैंड के खिलाफ यह मुकाबला बेहद अहम है।

हार की स्थिति में क्या होगा?

अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाता है, तो वह एक अंक पर ही रहेगा। तब उसे अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हराना ही होगा और साथ ही इंग्लैंड और अन्य टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में तीन टीमों के बीच अंक बराबर होने की संभावना बन सकती है। तब मामला नेट रन रेट पर आकर टिक जाएगा। टी20 जैसे फॉर्मेट में नेट रन रेट बड़ा अंतर पैदा कर सकता है।

बारिश ने बढ़ाई चिंता

अगर इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो पाकिस्तान के खाते में दो अंक हो जाएंगे। लेकिन तब भी स्थिति आसान नहीं होगी। दो अंकों के साथ टीम को दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यदि अन्य टीमें चार अंकों तक पहुंचती हैं, तो पाकिस्तान के लिए राह लगभग बंद हो सकती है। ऐसे में नेट रन रेट ही एकमात्र उम्मीद बन सकता है।

रणनीति और दबाव

पाकिस्तान को अब आक्रामक लेकिन संतुलित क्रिकेट खेलना होगा। कप्तान और टीम मैनेजमेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीत सिर्फ हासिल न हो, बल्कि अच्छे अंतर से मिले ताकि नेट रन रेट भी सुधरे। टीम के लिए यह मुकाबला मानसिक मजबूती की भी परीक्षा है। सुपर 8 के छोटे फॉर्मेट में छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं।