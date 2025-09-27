स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अर्शदीप सिंह की जमकर तारीफ की, जिन्होंने एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिलाई। हालांकि बाए हाथ के इस तेज गेंदबाज ने श्रीलंका की पारी में काफी खर्चीला प्रदर्शन किया और अपने 4 ओवर के स्पेल में 46 रन लुटाए, लेकिन सुपर ओवर में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अर्शदीप ने 5 गेंदों में 2 विकेट चटकाए, जिससे श्रीलंकाई टीम सुपर ओवर में भारतीय टीम को केवल तीन रन का लक्ष्य दे पाए।

सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, 'अर्शदीप कई बार ऐसी स्थिति में रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने उनसे केवल इतना कहा था कि अपनी योजनाओं पर ध्यान दो और किसी और चीज के बारे में मत सोचो। हम पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अपनी योजनाएं बनाओ और उन्हें लागू करो। मैंने उन्हें अपनी योजनाओं पर अमल करते देखा है, भारत और अपनी आईपीएल फ्रैंचाइजी के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते देखा है। उनका आत्मविश्वास सब कुछ कह देता है और उस सुपर ओवर के लिए अर्शदीप के अलावा कोई नहीं हो सकता था।'

गौर है कि सुपर ओवर में भारत ने पहले गेंदबाजी की और अर्शदीप ने पहली ही गेंद पर परेरा को आउट कर दिया और 5वीं गेंद पर शनाका का विकेट लिया। जवाब में, सूर्यकुमार ने पहली ही गेंद पर तीन रन बनाकर सुनिश्चित किया कि मेन इन ब्लूज टूर्नामेंट में अपनी अपराजेयता बरकरार रखे। 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में अब भारत का सामनाचिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा।