स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के आक्रामक ओपनर फिन एलन का सामना बुमराह से होना तय है। टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रहे एलन ने खुलकर बताया कि वह भारतीय गेंदबाज की चुनौती का सामना कैसे करेंगे। उनका कहना है कि वह दबाव या नाम से प्रभावित होने के बजाय गेंद पर ध्यान देना पसंद करते हैं।

टूर्नामेंट में भारत के लिए ट्रंप कार्ड बने बुमराह

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जसप्रीत बुमराह भारत की गेंदबाजी के सबसे भरोसेमंद हथियार साबित हुए हैं। उन्होंने सात पारियों में 15.90 की औसत से 10 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 6.62 रही है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि विपक्षी बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ रन बनाना कितना मुश्किल रहा है। उनकी सटीक यॉर्कर, स्लोअर गेंद और डेथ ओवरों की शानदार गेंदबाजी भारत को कई अहम मौकों पर मैच जिताने में मदद कर चुकी है। सेमीफाइनल में भी बुमराह का योगदान अहम रहा। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट लिया। हालांकि विकेट सिर्फ एक मिला, लेकिन आखिरी दो ओवरों में उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए, जिसने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया।

फिन एलन ने चुनी अलग तैयारी की रणनीति

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन ने बुमराह के खिलाफ अपनी तैयारी के बारे में दिलचस्प खुलासा किया। एलन ने बताया कि वह विरोधी गेंदबाजों की लंबी वीडियो एनालिसिस करने के बजाय हल्के और आरामदायक माहौल में रणनीति पर चर्चा करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ी अक्सर कोच ल्यूक रोंची के साथ बैठकर अनौपचारिक बातचीत में गेम प्लान तैयार करते हैं। एलन के मुताबिक इस प्रक्रिया में ज्यादा दबाव नहीं होता और खिलाड़ी स्वाभाविक तरीके से मैच के लिए तैयार होते हैं। उनका मानना है कि बहुत ज्यादा तकनीकी तैयारी कभी-कभी बल्लेबाज को मानसिक रूप से उलझा सकती है।

“गेंद खेलो, गेंदबाज नहीं” – एलन की सोच

फिन एलन ने साफ कहा कि बड़े नामों से डरने के बजाय बल्लेबाज को सिर्फ गेंद पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि अगर बल्लेबाज किसी खास गेंदबाज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है तो वह दबाव में आ सकता है। एलन ने कहा कि बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ खेलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बल्लेबाज स्थिति को सामान्य रखे और हर गेंद को अलग-अलग तरीके से खेले। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फाइनल में भारतीय दर्शकों का भारी समर्थन बुमराह के साथ होगा, लेकिन इससे उनके खेल पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एलन के अनुसार बल्लेबाज को सिर्फ अपनी योजना पर टिके रहना चाहिए।

सेमीफाइनल में एलन ने रचा इतिहास

फिन एलन इस फाइनल में शानदार फॉर्म के साथ उतर रहे हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 33 गेंदों में शतक जड़ दिया। यह पारी टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतकों में से एक बन गई। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

टूर्नामेंट में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

एलन का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 57.80 की औसत से 289 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 203.52 का रहा है। इसके अलावा वह इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं। उनके नाम 20 छक्कों का रिकॉर्ड दर्ज है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है।