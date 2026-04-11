नई दिल्ली : भारत के T20I कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए कुछ दिल को छू लेने वाली बातें कहीं। रोहित ने इस फ्रेंचाइजी के साथ अपने 15 साल पूरे कर लिए हैं। सूर्यकुमार ने इस अनुभवी ओपनर को टीम के साथ लंबे जुड़ाव की शुभकामनाएं दीं और इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई भी दी।

सूर्यकुमार ने मुंबई इंडियंस द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, 'यह एक शानदार उपलब्धि है, एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 15 साल तक खेलना। साथ ही, मुझे याद है कि इस ड्रेसिंग रूम में आने से पहले, मैंने 2010-11 में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, जब आप भी वहीं थे। और फिर मैं 2011 में यहां आया, हालांकि मुंबई इंडियंस के साथ शुरुआती तीन साल बहुत ही रोमांचक रहे। मुझे आपके साथ मैदान पर और मैदान के बाहर भी ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर, जब मैं 2018 में वापस आया तो अब तक का सफर बहुत ही शानदार रहा है। और जैसा कि पॉली कहते हैं, यह सिलसिला तब तक चलता रहे, जब तक आप चाहें। हम बहुत उत्साहित हैं। मुझे लगता है कि 15 साल एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। बधाई हो।'

रोहित ने अपने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) करियर की शुरुआत 2008 में डेक्कन चार्जर्स के साथ की थी, लेकिन 2011 में MI में चले गए। इस ट्रांसफर का उस समय के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार समर्थन किया था। उन्होंने 10 अप्रैल 2011 को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के खिलाफ MI के लिए अपना पहला मैच खेला। इस मैच में उन्होंने नाबाद 27 रन बनाए और तेंदुलकर के साथ मिलकर एक मैच जिताने वाली साझेदारी की जिससे टीम को आठ विकेट से शानदार जीत मिली।

रिकी पोंटिंग से कप्तानी की बागडोर संभालने के बाद रोहित ने फ्रेंचाइजी को 5 IPL खिताब दिलाए। इनमें से पहला खिताब 2013 में उनकी पहली कप्तानी में ही आया था। इसके बाद MI ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में 4 और खिताब जीते। इस सीजन में MI में रोहित के साथी खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या साथ ही टीम के पूर्व ऑलराउंडर और मौजूदा बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड ने भी 38 वर्षीय रोहित को बधाई दी। उन्होंने एक कप्तान और युवा खिलाड़ियों के लिए एक मेंटर के तौर पर रोहित के योगदान की सराहना की।

