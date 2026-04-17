स्पोर्ट्स डेस्क : कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अहमदाबाद में IPL 2026 मैच के दौरान गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बटलर टी20 क्रिकेट में 300 कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं।
टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने के मामले में पोलार्ड सबसे उपर हैं जिन्होंने 405 कैच पकड़े हैं। दूसरे नम्बर पर डेविड मिलर हैं जिन्होंने 332 कैच पकड़े हैं। क्विंटन डी कॉक तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 316 कैच लपके हैं। चौथे स्थान पर अब बटलर हैं जिन्होंने 300 कैच पूरे कर लिए हैं। टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों में पांचवें खिलाड़ी डीजे ब्रावो (275) हैं लेकिन वह 300 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं।
टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक कैच
405 - कीरोन पोलार्ड
332 - डेविड मिलर
316 - क्विंटन डी कॉक
300 - जोस बटलर*
275 - डीजे ब्रावो
आईपीएल में जोस बटलर का रिकॉर्ड
कुल मैच - 125
इनिंग्स - 123
रन - 4296
हाईएस्ट - 124
औसत - 40.15
स्ट्राइक रेट - 149.74
चौके - 429
छक्के - 192
अर्धशतक - 26
शतक - 7