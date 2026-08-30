नई दिल्ली: भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को टूर्नामेंट के बाद टी20 इंटरनेशनल टीम से बाहर कर दिया गया। चयनकर्ताओं ने भविष्य के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तानी की जिम्मेदारी देने का फैसला किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सूर्यकुमार के बल्ले से लगातार कम होते रनों और आईपीएल 2026 में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम से बाहर किया गया।

सूर्यकुमार ने बताया कि टीम की घोषणा से कुछ दिन पहले ही चयनकर्ताओं ने उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया था। हालांकि, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद उन्हें कप्तानी और टीम दोनों से बाहर होना पड़ेगा।

टीम में अपना नाम नहीं देखकर मुस्कुरा दिए SKY

सूर्यकुमार यादव ने उस पल को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने घोषित टीम में अपना नाम नहीं देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। उन्होंने कहा कि दबाव वाली परिस्थितियों में वह खुद को शांत रखने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करते हैं।

सूर्यकुमार ने आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'जब मैंने देखा कि मेरा नाम नहीं है तो मैं मुस्कुराया। जब भी मैं दबाव वाली परिस्थितियों में रहा हूं या चीजें मेरे पक्ष में नहीं गई हैं, मैंने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश की है और खुद को शांत रखा है। मैंने पीछे मुड़कर उन पलों को देखा और उनके लिए आभारी रहा।'

अगले बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे थे सूर्यकुमार

सूर्यकुमार ने बताया कि वह खुद को आने वाले वर्षों में भारत की टी20 टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहे थे। उनके सामने 2028 में होने वाले दो बड़े टूर्नामेंट थे—लॉस एंजिल्स ओलंपिक और टी20 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तानी से हटाए जाने और टीम से बाहर किए जाने का फैसला इसलिए भी उनके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वह भारतीय टीम के साथ अपने भविष्य की योजना बना रहे थे।

कप्तानी में शानदार रहा SKY का रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल कप्तान के रूप में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने टीम इंडिया को 50 पूरे हुए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में जीत दिलाई। उनका आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया था। इसके बावजूद वर्ल्ड कप के बाद टीम में बदलाव के तहत सूर्यकुमार को कप्तानी से हटा दिया गया और उन्हें टीम में भी जगह नहीं मिली।

श्रेयस अय्यर को लेकर SKY ने कही बड़ी बात

सूर्यकुमार यादव ने नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर का भी समर्थन किया है। उन्होंने अय्यर के कप्तानी करियर की शुरुआत को मुश्किल बताया, लेकिन भरोसा जताया कि वह आगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अय्यर की कप्तानी में भारत को इंग्लैंड के दौरे पर एक भी जीत नहीं मिली थी। इसके बाद टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप किया। अब अय्यर के सामने अगली बड़ी चुनौती 2026 एशियन गेम्स है, जो जापान में खेले जाएंगे।

टीम से बाहर होने का सवाल कई हफ्तों तक सताता रहा

सूर्यकुमार ने यह भी स्वीकार किया कि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद टीम से बाहर किए जाने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि कई हफ्तों तक उनके मन में यह सवाल चलता रहा कि इतने बड़े टूर्नामेंट में भारत को चैंपियन बनाने के बाद उन्हें टीम से बाहर क्यों किया गया। इस मुश्किल दौर में परिवार और दोस्तों ने उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन यह सवाल उनके मन में बना रहा।

वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी

हालांकि, सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह लगातार मेहनत कर रहे हैं और घरेलू क्रिकेट के जरिए खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं। अब उन्हें 2026 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलने का मौका मिलेगा। इसी टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन भारतीय टी20 टीम में वापसी की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है।