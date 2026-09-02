जमैका: दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने अपने T20 करियर का 10वां शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वह 10 T20 शतक लगाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ डी कॉक ने सबसे ज्यादा T20 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली और डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली है।

हालांकि, डी कॉक की यह शानदार पारी उनकी टीम बारबाडोस ट्राइडेंट्स को जीत नहीं दिला सकी। कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 के मुकाबले में ट्राइडेंट्स को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

सबसे ज्यादा T20 शतक लगाने वालों में तीसरे नंबर पर डी कॉक

डी कॉक के 10वें T20 शतक के बाद अब वह विराट कोहली और डेविड वॉर्नर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

सबसे ज्यादा T20 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में उनसे आगे सिर्फ दो खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम 13 T20 शतक हैं, जबकि वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल 22 शतकों के साथ इस सूची में सबसे आगे हैं। इस रिकॉर्ड में T20 इंटरनेशनल, घरेलू T20 और अलग-अलग T20 फ्रेंचाइजी लीग में बनाए गए शतक शामिल हैं।

सबसे ज्यादा T20 शतक

क्रिस गेल – 22 शतक

बाबर आजम – 13 शतक

विराट कोहली – 10 शतक

डेविड वॉर्नर – 10 शतक

क्विंटन डी कॉक – 10 शतक

डी कॉक को मिला जीवनदान, फिर मचाया बल्ले से कहर

बारबाडोस ट्राइडेंट्स की पारी में डी कॉक नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे। इससे पहले ब्रैंडन किंग को जेसन होल्डर ने एकल अंक के स्कोर पर आउट कर दिया था। डी कॉक जब 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब चौथे ओवर में एलिक एथनाजे ने उनका कैच छोड़ दिया। इसके बाद डी कॉक ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया।

उन्होंने जैकरी कार्टर के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरने शुरू किए। कार्टर ने 30 गेंदों में अपना पहला CPL अर्धशतक पूरा किया, जबकि डी कॉक ने 12वें ओवर में सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।

54 गेंदों में पूरा किया शतक

कार्टर और डी कॉक की साझेदारी को 13वें ओवर में वानिंदु हसरंगा ने तोड़ा। हसरंगा ने खुद 36 गेंदों में 57 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद डी कॉक ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। उन्होंने 18वें ओवर में जेसन होल्डर की गेंद पर चौका लगाकर 54 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

डी कॉक अंत तक टिके रहे और पारी के अंतिम से एक ओवर पहले शानदार एक्रोबैटिक कैच के जरिए आउट हुए। उन्होंने 57 गेंदों में 106 रन बनाए। उनकी पारी में 11 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। उनकी तूफानी पारी की बदौलत बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने 217/4 का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

106 रन के बावजूद हार गई बारबाडोस ट्राइडेंट्स

217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। जॉनसन चार्ल्स ने सिर्फ 45 गेंदों में 78 रन की शानदार पारी खेली। इसके अलावा दासुन शनाका, जेसन होल्डर, एंड्रयू फ्लेचर और वानिंदु हसरंगा ने उपयोगी पारियां खेलकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। पैट्रियट्स ने छह विकेट हाथ में रहते हुए और पांच गेंद बाकी रहते 218 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। यह बारबाडोस ट्राइडेंट्स की सीजन में तीसरी हार थी और टीम फिलहाल अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है।

डी कॉक का CPL में भी बड़ा रिकॉर्ड

इस शतक के साथ डी कॉक ने CPL में भी कई उपलब्धियां हासिल कीं। वह CPL में दो शतक लगाने वाले तीसरे विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा उनके पूर्व साथी फाफ डु प्लेसिस और न्यूजीलैंड के टिम सेफर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा डी कॉक ने CPL करियर में 1,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। उनके नाम अब CPL में 33 पारियों में 1,095 रन हैं।

उनका CPL रिकॉर्ड:

रन: 1,095

पारियां: 33

औसत: 37.75

स्ट्राइक रेट: 145.22

शतक: 2

अर्धशतक: 6

डी कॉक CPL में 1,000 रन पूरे करने वाले छठे विदेशी बल्लेबाज भी बन गए हैं।

हार में भी यादगार रही डी कॉक की पारी

बारबाडोस ट्राइडेंट्स भले ही 217 रन बनाने के बावजूद मैच हार गई, लेकिन डी कॉक की 57 गेंदों में 106 रन की पारी ने उन्हें T20 क्रिकेट के इतिहास में एक खास मुकाम पर पहुंचा दिया। 10 T20 शतकों के साथ अब डी कॉक विराट कोहली और डेविड वॉर्नर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे केवल बाबर आजम और क्रिस गेल हैं।