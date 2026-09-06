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नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है और अब उसके नाम एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जो करीब 40 साल बाद देखने को मिला है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान का ओवरऑल विन-लॉस रेशियो 1.00 से नीचे गिरकर 0.993 हो गया है।

40 साल में पहली बार 1 से नीचे पहुंचा विन-लॉस रेशियो

पाकिस्तान के टेस्ट इतिहास में यह बड़ा नकारात्मक आंकड़ा है। इंग्लैंड के खिलाफ 2026 के दौरे पर लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान की कुल टेस्ट हार की संख्या 154 हो गई। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने टेस्ट इतिहास में दर्ज 153 जीत का आंकड़ा पीछे छोड़ दिया। यानी अब टीम के नाम जीत से ज्यादा हार दर्ज हो चुकी हैं। इसी वजह से उसका विन-लॉस रेशियो 0.993 तक पहुंच गया।

कभी दुनिया की मजबूत टीमों को देती थी चुनौती

एक समय पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जाता था। खासकर 1980 और 1990 के दशक में पाकिस्तान ने दुनिया की शीर्ष टीमों को लगातार कड़ी चुनौती दी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 2022 की शुरुआत से पाकिस्तान ने सिर्फ 8 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि उसे 20 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यह प्रमुख टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे खराब रिकॉर्ड बताया गया है।

बल्लेबाजी का पतन और लगातार बदलाव बने बड़ी वजह

पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के पीछे कई कारण हैं। टीम को लगातार बल्लेबाजी में बड़े पतन, गेंदबाजी में अस्थिरता और टीम में लगातार बदलाव का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की बल्लेबाजी कई मौकों पर दबाव में बिखरती नजर आई है। वहीं टीम मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ में भी लगातार बदलाव ने मुश्किलें बढ़ाई हैं।

सरफराज अहमद और उमर गुल की भी हुई छुट्टी

पाकिस्तान क्रिकेट में हालिया बदलावों का असर कोचिंग स्टाफ पर भी पड़ा है। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद, जिन्हें हेड कोच की जिम्मेदारी दी गई थी, केवल दो सीरीज के बाद ही इस पद से हटा दिए गए। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल को भी गेंदबाजी कोच के पद से हटना पड़ा।

सात खिलाड़ियों को टीम से किया गया रिलीज

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम में बड़े बदलाव करते हुए सात खिलाड़ियों को रिलीज किया। इनमें: मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, इमाम-उल-हक, अली उस्मान, आमेर जमाल, अवैस जफर, खुर्रम शहजाद शामिल हैं। इन सात खिलाड़ियों की जगह टीम में शामिल किए गए पांच खिलाड़ी अनकैप्ड थे। इससे साफ है कि पाकिस्तान ने टीम में बड़े स्तर पर बदलाव का रास्ता अपनाया है।

इंग्लैंड दौरा बना बड़ा टर्निंग पॉइंट

पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट स्थिति का सबसे बड़ा झटका 2026 के इंग्लैंड दौरे पर लगा। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में मिली हार के बाद टीम की स्थिति और खराब हो गई। इसी हार के साथ पाकिस्तान की टेस्ट हार की संख्या 154 पहुंच गई और पहली बार करीब चार दशक बाद उसका जीत-हार का अनुपात 1.00 से नीचे चला गया।

पाकिस्तान क्रिकेट के सामने बड़ी चुनौती

पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती टेस्ट क्रिकेट में लगातार गिरते प्रदर्शन को रोकना है। टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका देने के साथ-साथ स्थिर टीम संयोजन तैयार करना और बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी दोनों में निरंतरता लाना उसके लिए बेहद जरूरी होगा।फिलहाल आंकड़े पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं।

रिकॉर्ड पर एक नजर
टेस्ट जीत: 153
टेस्ट हार: 154
विन-लॉस रेशियो: 0.993।