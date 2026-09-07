बेंगलुरु (निकलेश जैन)। ग्लोबल चेस लीग सीजन-4 का रोमांच शुरू हो चुका है और अब सवाल है कि इस बार चैंपियन का ताज किसके सिर सजेगा? बेंगलुरु में 5 से 13 सितंबर तक चल रही इस लीग में दुनिया के कई दिग्गज और युवा सितारे खिताब के लिए आमने-सामने हैं। मौजूदा चैंपियन अल्पाइन एसजी पाइपर्स अपने खिताब का बचाव करने उतरी है, जबकि बाकी पांच टीमें उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हैं।

पिछले सीजन से दूर रहने के बाद पांच बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन की वापसी ने मुकाबले को और खास बना दिया है। कार्लसन इस बार डिफेंडिंग चैंपियन अल्पाइन एसजी पाइपर्स के आइकन हैं। टीम में अनिश गिरी, विदित गुजराती, कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख जैसे मजबूत खिलाड़ी हैं। महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली दिव्या का यह ग्लोबल चेस लीग में पहला सीजन है।

आनंद की नई टीम, क्या बनेगी चैंपियन?

पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद इस बार अपनी पुरानी टीम गंगा ग्रैंडमास्टर्स की जगह पीबीजी अलास्का नाइट्स के आइकन हैं। उनके साथ अर्जुन एरिगैसी और 15 वर्षीय यागिज कान एर्दोगमुस पुरुष सुपरस्टार बोर्ड पर हैं। महिला वर्ग में कैटरीना लाग्नो और नीनो बात्सियाश्विली, जबकि प्रोडिजी बोर्ड पर अभिमन्यु मिश्रा टीम को मजबूती देते हैं।

दो बार की चैंपियन भी दौड़ में

त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स दो बार खिताब जीत चुकी है और इस बार भी टीम को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अलीरेजा फिरोजा, वेई यी, एलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक और झू जिनेर जैसे खिलाड़ियों के साथ टीम की नजर तीसरे खिताब पर है।

वहीं गंगा ग्रैंडमास्टर्स के पास इयान नेपोमनियाच्ची, लेवोन अरोनियन और लेइनियर डोमिंग्वेज जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। चेक्यू मुंबई मास्टर्स की अगुआई मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव कर रहे हैं, जबकि एफवाईईआरएस अमेरिकन गैम्बिट्स में 2026 कैंडिडेट्स चैंपियन जावोखिर सिंदारोव, डेनियल डुबोव और निहाल सरीन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

दिग्गज बनाम युवा सितारे

इस सीजन की सबसे बड़ी खासियत अनुभवी चैंपियनों और नई पीढ़ी के सितारों की टक्कर है। एक ओर कार्लसन, आनंद, अरोनियन, नेपोमनियाच्ची, वाचियर-लाग्रेव और हम्पी जैसे दिग्गज हैं, तो दूसरी ओर दिव्या देशमुख, यागिज कान एर्दोगमुस, अभिमन्यु मिश्रा, वोलोदोर मुर्जिन, प्रनव वेंकटेश और लियोन ल्यूक मेंडोंका जैसे युवा खिलाड़ी अपनी टीम को खिताब तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं।

लीग में छह फ्रेंचाइजी डबल राउंड-रॉबिन चरण में खेलती हैं, जिसके बाद नॉकआउट मुकाबलों से चैंपियन तय होगा। प्रत्येक टीम में एक आइकन, दो पुरुष सुपरस्टार, दो महिला सुपरस्टार और एक प्रोडिजी खिलाड़ी शामिल हैं।

खास नियम भी मुकाबलों को रोमांचक बनाता है। काले मोहरों से जीतने वाली टीम को चार गेम प्वाइंट, जबकि सफेद मोहरों से जीत पर तीन गेम प्वाइंट मिलते हैं। ऐसे में एक छोटी सी जीत भी टीम की अंक तालिका में स्थिति बदल सकती है।

पाइपर्स खिताब बचा पाएगी या आनंद की अलास्का नाइट्स, सिंदारोव की अमेरिकन गैम्बिट्स या किसी दूसरी टीम की होगी इस बार बाजी? ग्लोबल चेस लीग का सीजन-4 इस सवाल का जवाब देगा।