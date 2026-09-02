कोलंबो : चरिथ असलंका को एक बार फिर श्रीलंका की लीडरशिप टीम में शामिल किया गया है। वह सितंबर में इंग्लैंड के दौरे पर श्रीलंका की वनडे और टी20 टीमों के उप-कप्तान होंगे। चयनकर्ता ने पूर्व उप-कप्तान कामिंदु मेंडिस को दोनों टीमों में बनाए रखा गया है जबकि कुसल मेंडिस दोनों सफेद गेंद टीमों की कप्तानी जारी रखेंगे। दासुन शनाका जनवरी 2024 के बाद पहली बार वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि चयनकर्ताओं ने लेग-स्पिनर सचिंदु कोलंबगे को भी पहली बार टीम में बुलाया है।

असलंका को शामिल करना श्रीलंका की टी20 टीम में किए गए चार बदलावों में से एक है। उन्हें तीन महीने पहले वनडे कप्तान के पद से हटाया गया था और छह महीने पहले टी-20 टीम से बाहर कर दिया गया था। अब उनकी टीम में वापसी हुई है। लाहिरू उदारा, जनिथ लियानागे और थरिंदु रत्नायके को भी टीम में शामिल किया गया है। पवन रत्नायके, लसिथ क्रूसपुले, मिलान रत्नायके और दिलशान मदुशंका को टी-20 टीम से बाहर कर दिया गया है।

पिछले साल इसी समय, असलंका दोनों सफेद टीमों के कप्तान थे। हालांकि, खराब फॉर्म और पिछले साल पाकिस्तान दौरे के दौरान सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए खेलने से हिचकिचाने के कारण उन्हें टी20 कप्तान के पद से हटा दिया गया था। जहां असलंका श्रीलंका की वनडे टीम में एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं, वहीं इस साल फरवरी में वर्ल्ड कप के बाद उन्हें टी20 टीम से पूरी तरह हटा दिया गया था।

असलंका की श्रीलंका की टी-20 टीम और लीडरशिप ग्रुप में वापसी लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) के शानदार सीज़न के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने 11 पारियों में 153.38 के स्ट्राइक रेट से 385 रन बनाए। वह फाइनल में‘प्लेयर ऑफ द मैच'भी रहे और 20 रन देकर 3 विकेट लेकर गैले ग्लैडिएटर्स को उनका पहला एलपीएल खिताब जिताने में मदद की।

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका की वनडे टीम :

पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कामिन्दु मेंडिस, चैरिथ असलांका (उपकप्तान), कुसल मेंडिस (कप्तान), जेनिथ लियानगे, पवन रथनायके, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, महीश थीक्षाना, सचिन्दु कोलंबेज, दुष्मंथा चमीरा, ईशान मलिंगा, असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका।

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका की अंतरराष्ट्रीय टी20 टीम :

पथुम निसांका, कामिल मिशारा, लाहिरु उदारा, कुसल मेंडिस (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, चैरिथ असलांका (उपकप्तान), जेनिथ लियानगे, दासुन शनाका, डुनिथ वेललागे, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, थारिंडु रथनायके, दुष्मंथा चमीरा, ईशान मलिंगा, नुवान तुषारा और बिनुरा फर्नांडो।