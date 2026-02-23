स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup में दक्षिण अफ्रीका से 76 रन की हार झेलने के बाद टीम इंडिया के कप्तान Suryakumar Yadav ने साफ कहा है कि एक हार से टीम अपनी खेलने की शैली नहीं बदलेगी।

अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में मिली इस बड़ी शिकस्त के बाद भारत का नेट रन रेट काफी गिर गया है और अब सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। टीम अब चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबला खेलेगी।

“वही ब्रांड, कुछ नहीं बदलेगा” – सूर्यकुमार

मैच के बाद प्रस्तुति समारोह में सूर्यकुमार ने कहा: 'उम्मीद है हम अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग करेंगे। चीजें सरल रखेंगे और वही ब्रांड का क्रिकेट खेलेंगे जो हम खेलना चाहते हैं। एक मैच से कुछ नहीं बदलता। हम मजबूत वापसी करेंगे।'

पावरप्ले में हार गई टीम इंडिया?

भारत 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 111 रन पर ऑलआउट हो गया। सूर्यकुमार ने माना कि पावरप्ले में जरूरत से ज्यादा आक्रामक रवैया भारी पड़ गया।

उन्होंने कहा कि 180-185 रन के लक्ष्य का पीछा करते समय मैच पावरप्ले में जीता नहीं जा सकता, लेकिन वहीं हारा जरूर जा सकता है। शुरुआती ओवरों में ज्यादा विकेट गिरने से टीम छोटी-छोटी साझेदारियां नहीं बना सकी, जो बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरी थीं।

प्लेइंग इलेवन में हो सकते हैं बदलाव

हार के बाद कोचिंग स्टाफ—रयान टेन डोशेटे और सितांशु कोटक—ने संकेत दिए हैं कि टीम संयोजन में बदलाव संभव है। संजू सैमसन को मौका देने पर चर्चा हो सकती है।

अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा हाल के मैचों में उम्मीद के मुताबिक स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पाए हैं। वहीं वॉशिंगटन सुंदर भी अक्षर पटेल की जगह प्रभाव नहीं छोड़ सके।

भारत बनाम जिम्बाब्वे: आंकड़े क्या कहते हैं?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिनमें जिम्बाब्वे ने तीन मुकाबले जीते हैं। 2024 में जिम्बाब्वे ने 115 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए भारत को 102 रन पर समेट दिया था।

टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सिर्फ एक बार भिड़ी हैं—2022 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। उस मैच में भारत ने 71 रन से जीत दर्ज की थी और सूर्यकुमार यादव ने 25 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाए थे।