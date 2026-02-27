स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की जीत के बाद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की जमकर सराहना की। लगातार खराब फॉर्म और आलोचनाओं के बीच अभिषेक ने 30 गेंदों में 55 रन की पारी खेलकर न सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, बल्कि अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया। गावस्कर ने माना कि अभिषेक को डिफेंसिव शॉट खेलते देखना हैरान करने वाला था, लेकिन यही बदलाव उनकी परिपक्वता को दर्शाता है।

खराब दौर से दमदार वापसी

पेट की बीमारी से उबरने के बाद Abhishek Sharma अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। वे लगातार तीन पारियों में शून्य पर आउट हुए, जिससे टीम प्रबंधन और प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाते हुए अर्धशतक जड़ा। उनकी इस पारी ने भारत को 72 रन की बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और सुपर-8 चरण में टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा।

गावस्कर को क्यों हुई हैरानी?

पूर्व भारतीय कप्तान Sunil Gavaskar ने जियोस्टार से बातचीत में कहा कि अभिषेक का डिफेंसिव अंदाज उनके लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि अभिषेक कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं। लेकिन इस मैच में उन्होंने शुरुआत में अतिरिक्त समय लिया, ऑफ स्पिनरों का सम्मान किया और जोखिम से बचते हुए पारी को आगे बढ़ाया।” गावस्कर के मुताबिक, टी20 क्रिकेट में जहां बल्लेबाज पहली गेंद से आक्रामक होते हैं, वहां अभिषेक का धैर्य दिखाना उनके खेल में परिपक्वता का संकेत है।

सीखने का मौका बना खराब फॉर्म

गावस्कर ने यह भी कहा कि हर क्रिकेटर अपने करियर में खराब दौर से गुजरता है। अहम बात यह है कि खिलाड़ी उस अनुभव से कितना सीखता है। उनके अनुसार, अभिषेक ने हालिया असफलताओं से सबक लिया और अपनी तकनीक व मानसिकता में सुधार किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पारी युवा बल्लेबाज के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगी और आगामी मुकाबलों में भी इसका सकारात्मक असर दिखेगा।

टीम संयोजन में बदलाव का असर

गावस्कर ने भारत की रणनीति पर भी टिप्पणी की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद टीम संतुलन बिगड़ा हुआ नजर आया। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ बदलाव करते हुए Sanjju Samson को शीर्ष क्रम में मौका दिया गया, जिससे राइट-लेफ्ट कॉम्बिनेशन मजबूत हुआ। गावस्कर ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में तेज शुरुआत बेहद जरूरी होती है। सैमसन ने आक्रामक शॉट खेलकर टीम को सकारात्मक शुरुआत दी, जिसने बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मंच दिया।

वेस्टइंडीज से मिलेगी कड़ी चुनौती

आगे का मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ है, जो एक तरह से वर्चुअल नॉकआउट माना जा रहा है। गावस्कर ने चेताया कि कैरेबियाई टीम को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। उनके बल्लेबाज पहली गेंद से आक्रामक खेलते हैं और गेंद को “सम्मान” देने का उनका तरीका उसे बाउंड्री के पार पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाजों को स्पष्ट रणनीति के साथ उतरना होगा, क्योंकि वेस्टइंडीज की ऑलराउंड ताकत मैच का रुख बदल सकती है।