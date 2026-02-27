स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का 49वां मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस के बाद कहा, 'हम पहले बैटिंग करेंगे। अगर आपको विश्व कप जीतना है तो आपको गेम जीतने होंगे। पिछली रात इस विकेट पर रन बनाना अच्छा लगा। हम जानते हैं कि यह क्या करने वाला है। यह वैसा ही लग रहा है। पिछले गेम में अच्छा लगा था और जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा स्पिन हुआ। अगर यह फ़्लैट है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। आप डाइमेंशन को अपने फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वही टीम।'

हैरी ब्रूक ने कहा, 'टॉस जीतकर बैटिंग भी करते। पिछली रात गेम देखा था और यहाँ स्पिन थी। वे एक जबरदस्त टीम हैं। अगर हम उन्हें हरा सकते हैं और उन्हें बाहर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि हमने पूरे कॉम्पिटिशन में जबरदस्त फील्डिंग की। पिछले गेम में कुछ गड़बड़ हुई थी। मुझे लगता है कि मैं नंबर तीन पर ही रहूँगा। जेमी ओवरटन बाहर हैं, रेहान अहमद अंदर हैं।'

प्लेइंग XI

इंग्लैंड : फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद

न्यूजीलैंड : टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन