विशाखापत्तनम: चौथे टी20 इंटरनेशनल में भारत की 50 रन की हार के बावजूद शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाज़ी चर्चा का केंद्र बनी रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 गेंदों में 65 रन की विस्फोटक पारी खेलने वाले दुबे की दिग्गज सुनील गावस्कर ने जमकर तारीफ की और इसे भारत के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत बताया।

नंबर-6 पर उतरकर संभाली पारी

भारत की शुरुआत खराब रही और टीम 63 रन पर चार विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे मुश्किल हालात में नंबर-6 पर बल्लेबाज़ी करने आए शिवम दुबे ने हालात की परवाह किए बिना आक्रामक अंदाज़ अपनाया। उन्होंने हर्षित राणा के साथ 63 रनों की अहम साझेदारी कर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

पहली गेंद से दिखाया इरादा: गावस्कर

सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान कहा कि दुबे ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने कहा, 'जब आप छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हैं तो आमतौर पर तीन-चार ओवर ही मिलते हैं, लेकिन इस मैच में विकेट जल्दी गिर गए और दुबे को जल्दी आना पड़ा। उन्होंने पहली ही गेंद पर ऐसा छक्का लगाया जो सीधे स्टेडियम की दूसरी मंज़िल में गया। यही आत्मविश्वास की निशानी है।'

15 गेंदों में अर्धशतक, खास क्लब में एंट्री

दुबे ने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो भारतीय टी20 इतिहास का तीसरा सबसे तेज़ अर्धशतक है। उनसे आगे सिर्फ युवराज सिंह और अभिषेक शर्मा का नाम है। गावस्कर ने इसे “बेहद खास उपलब्धि” बताया।

सिर्फ फिनिशर नहीं, ऑलराउंडर के रूप में उभर रहे दुबे

गावस्कर का मानना है कि दुबे अब खुद को सिर्फ फिनिशर के रूप में नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा, 'वह दो ओवर गेंदबाज़ी भी कर सकते हैं, जो उन्हें और भी मूल्यवान बनाता है। अब उन्हें भरोसा हो गया है कि वह पारी बना भी सकते हैं और उसे खत्म भी कर सकते हैं, खासकर दबाव की परिस्थितियों में।'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बड़ा पॉजिटिव

गावस्कर ने साफ कहा कि शिवम दुबे का यह प्रदर्शन 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए सबसे बड़े सकारात्मक पहलुओं में से एक है।

सीरीज़ पहले ही जीत चुका है भारत

हालांकि भारत चौथा टी20 हार गया, लेकिन टीम पहले तीन मुकाबले जीतकर सीरीज़ पहले ही अपने नाम कर चुकी है। अब सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में होने वाले पांचवें और आखिरी टी20 में जीत के साथ सीरीज़ समाप्त करना चाहेगी।