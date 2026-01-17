स्पोर्ट्स डेस्क : बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में उस समय माहौल गरमा गया, जब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अपने ही साथी खिलाड़ी बाबर आज़म की फील्डिंग से नाराज़ नजर आए। भले ही सिडनी सिक्सर्स ने अंत में अहम जीत दर्ज कर ली, लेकिन मैदान पर स्मिथ और बाबर के बीच तालमेल की कमी सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई।
16वें ओवर में हुआ विवाद
मैच का टर्निंग पॉइंट 16वें ओवर में देखने को मिला। निक मैडिसन ने बेन मैनेंटी की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, जहां गेंद की ओर स्टीव स्मिथ और बाबर आज़म दोनों दौड़े। बाबर गेंद के ज्यादा करीब थे, यह देखकर स्मिथ ने खुद को रोक लिया, लेकिन बाबर ने डाइव नहीं लगाई और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। कैमरों में स्मिथ का हैरान और नाराज़ चेहरा कैद हो गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया।
अगली ही गेंद पर हालात और बिगड़ते नजर आए। एक बार फिर गेंद बाउंड्री की ओर गई और इस बार स्मिथ ने पूरी ताकत से डाइव लगाई। इसी दौरान बाबर भी उसी दिशा में आ गए और दोनों के बीच टक्कर होते-होते बची। इस अजीबोगरीब स्थिति पर कमेंटेटर मार्क वॉ ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, 'Get out of the way, Babar!'
बाबर आज़म के लिए मुश्किल सीजन
यह फील्डिंग चूक बाबर आज़म के लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण BBL सीजन में और इज़ाफा करती दिखी। सिडनी सिक्सर्स के लिए नौ मैचों में बाबर ने 201 रन बनाए हैं, उनका औसत 28.71 रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट 107.48 का है, जिसे टी20 फॉर्मेट के लिहाज से कम माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस सीजन दो अर्धशतक जरूर लगाए हैं।
मैच का नतीजा: स्मिथ का शो
फील्डिंग विवाद के बावजूद मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा। सिडनी थंडर ने डेविड वॉर्नर के शानदार शतक की बदौलत 20 ओवर में 189/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में स्टीव स्मिथ ने पुरानी लय में लौटते हुए सिर्फ 41 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ दिया और मैच को लगभग एकतरफा बना दिया। बाबर आज़म ने भी 39 गेंदों में 47 रन की उपयोगी पारी खेली। सिडनी सिक्सर्स ने लक्ष्य को 16 गेंद शेष रहते पांच विकेट से हासिल कर लिया।
हालांकि यह जीत सिक्सर्स को प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत बनाए रखती है, लेकिन टीम मैनेजमेंट के लिए स्मिथ और बाबर के बीच डीप में तालमेल की कमी चिंता का विषय बनी हुई है।